10 prodotti di cui non abbiamo realmente bisogno

Tra le intense campagne pubblicitarie che ci spingono a fare sempre più acquisti e la nostra ossessione per l’aspetto fisico e la ricerca costante di apparire sempre al meglio, spesso ci ritroviamo a utilizzare prodotti di cui non abbiamo realmente bisogno.

Molti di noi hanno il bagno pieno di barattoli e confezioni di cosmetici che in realtà non svolgono alcuna funzione particolarmente necessaria al nostro corpo, se non quella di farci sentire apparentemente meglio con noi stessi.

Ci lasciamo affascinare sempre più dalla possibilità di diventare come la nostra star preferita, magari utilizzando i suoi stessi trattamenti, senza però preoccuparci se essi sono effettivamente dei validi aiuti per noi.

Ecco una lista di alcuni dei prodotti cosmetici di cui non abbiamo realmente bisogno

Tonico

Secondo la regola comune, la funzione del tonico è quella di rimuovere gli ultimi residui di sporco o trucco dopo la normale pulizia, per regolarizzare la pelle. Una buona routine di pulizia del viso, però, elimina nettamente la necessità di utilizzare questo prodotto.

Gli viene inoltre attribuito il merito di restringere i pori dopo il lavaggio. Anche questa è una cosa non indispensabile e, in alcuni soggetti, quando ciò avviene c’è il rischio di stimolare la pelle a produrre più sebo del necessario.

Se ormai pensate di non poter proprio fare a meno del tonico, preparatene uno naturale con in gradienti casalinghi: succo di limone, tè verde e aceto possono svolgere la stessa funzione.

Creme anticellulite

Circa il 70% delle donne combatte contro la cellulite; questo inestetismo non è sinonimo di sovrappeso, infatti ne sono colpite anche persone nel giusto peso forma. Purtroppo, non esistono creme magiche per eliminarla. Qualsiasi lozione idratante, unita ad un coretto massaggio, all’attività fisica e allo stile di vita sano, può portare a giusti risultati.

Burro cacao

La pelle delle labbra è una delle parti più sensibili e sottili del nostro corpo. Gli agenti atmosferici possono facilmente distruggere il loro film protettivo e disidratarle. Per ovviare a questo problema, tutti noi siamo abituati a utilizzare il burro cacao e non è una scelta del tutto errata, ma chiariamo alcuni punti.

La maggior parte di questi prodotti contiene alcol che contribuisce proprio a seccare la pelle; questo significa che avremo la necessità di riapplicare il burro cacao più volte durante il giorno, peggiorando così solo la situazione.

Per curare le labbra troppo secche, potete optare per un olio – cocco, mandorle, oliva e karitè sono i più indicati – da passare direttamente sulla zona o scegliete un burro cacao naturale che non contenga elementi irritanti come l’alcol.

Primer

Il primer promette di mantenere il make- up più a lungo, evitando la formazione di macchie di colore causate dal trucco sciolto dopo ore di attività. In realtà, una buona crema idratante applicata 15 minuti prima di procedere col make-up svolge la stessa funzione in modo efficace e sicuramente più economico.