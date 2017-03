10 proprietà della banana che non conosci

La banana è un frutto tropicale molto amato da grandi e piccini per il gusto particolare e gustoso, ma soprattutto per i benefici che apporta all’organismo, soprattutto quando il frutto è maturo. Scopriamo insieme perchè preferire la banana matura e quali proprietà benefiche possiede che ancora non conosciamo. Leggi anche gli usi alternativi della banana.

Previene le malattie oncologiche

Le banane contengono una proteina importantissima che previene i tumori e protegge il nostro corpo dalle malattie oncologiche. La proteina in questione è presente soprattutto nelle banane mature, quelle con la buccia maculata o leggermente annerita in alcuni punti.

Combatte i crampi

In tanti soffrono di crampi articolari e spasmi muscolari, dovuti a carenze vitaminiche o da un eccessivo sforzo fisico. Come prevenire questo disturbo? Facendo il pieno di potassio e magnesio, contenuti in grandi quantità nelle banane mature. Ecco perchè molti atleti inseriscono il frutto tropicale nella loro dieta personale.

Le banane sono molto utili per mantenere in forma le ossa e allontanare il rischio di osteoporosi.

Previene le malattie renali

Un consumo regolare di banane previene la formazione di tumori maligni ai reni e aiuta a prevenire la formazione di calcoli renali. Basta una banana al giorno consumata in modo costante.

Un cuore forte

La banana come tutti i cibi ricchi di potassio, vengono consigliate ai soggetti che soffrono di pressione alta e sono inclini a malattie cardiovascolari. Il consumo giornaliero di 2/3 banana aiuta a ridurre il rischio di eventi cardiaci. Ovviamente si parla di banane di media grandezza (altrimenti va bene 1 banana e mezza).