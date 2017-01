10 regole per un aspetto super senza trucco

Oggi la maggior parte delle donne trascorre ore davanti allo specchio per creare il milgior make up da sfoggiare in pubblico. Le ultime tendenze cushion, l’ultimo rossetto peel-off e ancora colori, ombretti e blush.

In poche sanno che il vero must è racchiuso nel termine “naturalezza“. Ecco 10 semplici regole per assumere un aspetto ottimo e impeccabile senza un filo di make up.

Sopracciglia perfette

Quando non ci si trucca, le sopracciglia sono l’elemento più in primo piano del viso. E’ indispensabile darle una forma perfetta per sembrare al top.

Se le sopracciglia non sono folte è possibile ricrerale con una miscela di Vitamina A e olio di ricino da applicare quotidianamente per 15 giorni (i risultati saranno sorprendenti). Un altro consiglio è colorarle con una matita specifica che deve essere dello stesso colore dei capelli.

Mettere in risalto gli occhi

Anche l’occhio vuole la sua parte. Allontanate occhiaie e borse sotto agli occhi con primer specifici chiari da applicare quotidianamente e per un tocco in più gel trasparente per sopracciglia.

Sbiancare i denti

Un sorriso bianco e luminoso aggiunge 100 punti alla nostra immagine. Affidatevi ad un dentifricio sbiancante (da non usare per molto tempo) oppure al dentista (almeno una volta ogni 6 mesi).

Non dimenticare le labbra

Labbra doc? Tre le parole d’ordine: idratazione, nutrizione ed esfoliazione. Usare balsmao labbra e una volta a settimana massaggiare con uno spazzolino e un pizzico di zucchero.