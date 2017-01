13 alimenti che abbiamo sempre sbucciato in modo sbagliato

28 visite

Non sempre la capacità di sbucciare è innata in ognuno di noi. Il più delle volte ci viene insegnato dalle nostre mamme, dalle nonne o alla scuola materna, Altre volte invece lo impariamo da piccoli piano piano, magari solo con l’osservazione.

Sbucciare in modo corretto è importante per la preparazione dei nostri piatti preferiti. Quanti di noi non lo fanno nel modo giusto? Dimenticate quanto fino ad oggi avete appreso e sbucciate in questo modo.

Melograno

Quante proprietà ha il melograno? Tantissime. Come beneficiarne al massimo sbucciando il frutto in modo corretto? Invece di staccare i chicchi e perdere la maggior parte del succo, prendete un mestolo di legno e battete su una metà melograno in modo da far cadere i chicchi intatti.

Fragola

Per sbucciare in modo corretto la fragola prendere una bacchetta e dall’estremità inferiore togliere il ciuffetto sul frutto dal d dentro.

Patate

La patata non va sbucciata cruda. Per prima cosa fare un’incisione lungo tutta la superficie della patata, fate bollire e lavare con acqua fredda. A questo punto la buccia verrà via molto facilmente.

Arancia

Usate un cuchiaiono per separare la buccia esterna dalla superficie interna del frutto, senza toccarne il succo.