16 modi sorprendenti per usare il sale da tavola

Il sale da tavola è uno degli ingredienti base della nostra cucina, usato per condire pasta, secondi, contorni etc. Il sale da tavola è economico, uno dei cibi più antichi della tradizione e soprattutto ha diversi usi e benefici che la maggior parte di noi non conosceva. Scopriamoli insieme.

Muffa sulle tende della doccia

Le tende della doccia sono una delle cose più soggetta a depositi di germi e battei. Tutto questo a lungo andare potrebbe causare la comparsa della fastidiosa muffa. Come rimediare e allontanare il rischio muffe? Con il sale da tavola. Basta lavare le tende appena acquistate e non si ammuffiranno mai.

Punture di zanzare

Bruciori e prurito di morsi di zanzare? Il sale da tavola è un ottimo rimedio per alleviare i dolori da punture di zanzare e insetti in genere. Basta applicare una piccola quantità di sale sulla zona interessata dalla puntura e massaggiare delicatamente (per non irritare la pelle). Leggi anche calzino di sale per il mal d’orecchio (benefici per la salute)

Oggetti di rame

Per far tornare a brillare gli oggetti di rame basta applicare un po’ di composto a base di sale, farina, aceto e succo di limone e strofinare. Il rame tornerà come nuovo.

Schizzi d’olio

Quante volte vi siete trovati a dover fare i conti con gli schizzi d’olio dalla pentola quando friggiamo patatine o qualsiasi altro alimento? Per evitare gli schizzi dell’olio e spiacevoli scottature basta cospargere un po’ di sale da tavola in padella prima di aggiungere pesce, carne e patatine da friggere.

Gocce di cera dalle candele

Volete evitare lo sgocciolamento della cera delle candele? Prima di accenderle lasciatele in ammollo per qualche minuto in un composto di acqua e sale.

Cattivo odore delle scarpe

Per eliminare i cattivi odori dalle scarpe basta inserire dei sacchetti di tela con una manciata di sale da tavola (quando non le usiamo). In alternativa potete anche spruzzare un po’ di sale e acqua (grazie ad uno spruzzino) all’interno delle scarpe e lasciar agire per qualche ora.

Addio formiche

Il sale da tavola è un ottimo rimedio per allontanare l’invasione di formiche dalle nostre case e giardini. Basta cospargere un po’ di sale nelle zone interessate o miscelare sale e acqua in rapporto 1:4 e spruzzare nei posti più critici. In alternativa al sale da tavola potete anche usare la farina (leggi gli usi alternativi della farina).