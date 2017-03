Cinque motivi per cui mangiare ghee fa bene

119 visite

Il ghee è un burro chiarificato prodotto dal comune prodotto non salato fatto scaldare a fuoco lento fino all’ebollizione. Il ghee è un burro grasso al 100%, secondo alcuni farebbe più male del tradizionale portando ad aumenti di peso, secondo altri invece ci sarebbero addirittura 6 validi motivi per cui assumerlo farebbe bene.

Il burro ghee è usato nella medicina ayurvedica nella preparazione di cibi e numerose medicine. Si consiglia quello biologico grazie alle proprietà benefiche che derivano dalle applicazioni in estetica e dall’assunzione in ambito culinario.

Senza addentrarci in questioni controverse e lasciando a voi la decisione se consumarlo o meno (dopo esservi consultati con il vostro medico e nutrizionista), vi proponiamo 6 motivi per cui il ghee farebbe bene secondo recenti ricerche americane.

Il punto di fumo

Il burro chiarificato ha un punto di fumo molto alto durante la cottura, questa caratteristica non permetterebbe al ghee di rilasciare radicali liberi come altre tipologie di burro e oli. I radicali sono potenzialmente nocivi epr la salute e non devono essere dispersi in cottura (superando il punto più alto di cottura).