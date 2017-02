7 cibi afrodisiaci che riaccendono il desiderio

1.034 visite

La passione è una componente naturale della nostra esistenza, spesso però viene assopita con conseguente calo del desiderio sessuale (vedi 5 consigli per risvegliare il desiderio). Cosa fare in questi casi? basta mangiare qualche alimento e il gioco è fatto.

Conosciamo già le proprietà afrodisiache dell’aglio, la cipolla e soprattutto del peperoncino, ma in pochi sanno che ci sono alimenti “originali” in grado di stimolare gli ormoni sessuali e riaccendere il fuoco della passione. Conosciamoli uno per uno i cibi dal potere afrodisiaco e….assaggiamoli!

Paella

Spagna caliente! Uno dei piatti più tipici della penisola iberica è considerato un potente afrodisiaco alimentare per il desiderio. La paella è gusto esotico e vitalità per una danza sensuale degna dei desideri più dolci e passionali. Accompagnare la paella a della buona sangria è un connubio invincibile, ovviamente senza esagerare.

Amatriciana

L’amatriciana, in particolare i bucatini, è il piatto principale in cima alle classifiche dei cibi più afrodisiaci. Il classico piatto della tradizione romana è capace di risvegliare desideri reconditi e riaccendere la passione nella coppia. Provate a mangiarla in due dallo stesso piatto, assaporate l’intensità del gusto e fatevi inebriare dagli inebrianti odori dei suoi ingredienti.

Sushi

Dopo l’amatriciana è il piatto giapponese a prendersi la seconda posizione sul podio dei cibi afrodisiaci. Il sushi è anche la moda del momento, un piatto considerato leggero, gustoso e con proprietà altamente dimagranti (vedi quante calorie ha il sushi).

Rucola

Considerata l’erba afrodisiaca per eccellenza. il suo sapore amarognolo la rende un buon condimento per parmigiano e bresaola e diverse pietanze gustose. Fin dall’antichità è considerata un potente rimedio per accendere la passione tra due amanti e studi recenti dell’Università di Milano hanno confermato questa ipotesi.