7 motivi per bere acqua calda

5.180 visite

L’acqua è la bevanda più dissetante in assoluto e anche quella che apporta maggiori benefici al nostro organismo, tanto da essere considerata la prima e più antica medicina per il corpo. E’ buona abitudine appena svegli sorseggiare 1-2 bicchieri d’acqua per depurare l’organismo e facilitare il transito intestinale…rigorosamente calda!

Esperti sostengono infatti che l’acqua non deve essere mai bevuta fredda, ma calda (al massimo a temperatura ambiente) per produrre i maggiori effetti benefici per salute e benessere. Queste le dosi consigliate:

1 tazza di acqua calda a digiuno

1/2 litro di acqua tra colazione e pranzo

1/2 litro di acqua tra pranzo e cena

non introdurre acqua durante i pasti (meglio 1 bicchiere prima di mangiare e uno dopo)

(meglio 1 bicchiere prima di mangiare e uno dopo) bere acqua oligominerale, senza anidride carbonica, con residuo fisso basso (max 20 mg), ph inferiore a 7, fonte certificata, poco sodio e rigorosamente in bottiglie di vetro (vedi anche acqua fonte essenziale)

Non sarà sicuramente gradevole bere acqua calda al mattino, quando la preferiremmo fresca o temperatura ambiente per riprenderci dal sonno e per rinfrescarsi. Gli esperti dicono di no e consigliano di iniziare la giornata con un bel bicchiere di acqua calda a digiuno (al massimo con del succo di limone). Vediamo insieme quali sono i 7 principali motivi per cui fa bene bere acqua tiepida/calda.

Stitichezza

Il modo migliore per combattere la stitichezza è bere acqua calda al mattino appena svegli. In questo modo viene stimolata la motilità intestinale e si avrà una corretta evacuazione. I benefici non si vedranno subito ma dopo qualche giorno. L’acqua calda oltre a combattere la stitichezza, migliora la consistenza delle feci (più morbide) e riduce il senso di gonfiore addominale (vedi le 5 regole per la colite)

Digestione

Per migliorare la digestione gli esperti consigliano di bere acqua tiepida o calda durante la giornata (anche ai pasti principali), più è calda più l’acqua è digeribile. L’acqua fredda non è l’ideale per questa funzionalità organica in quanto potrebbe causare un indurimento degli oli degli alimenti assunti e creare depositi di grasso perchè difficili da digerire.