Aceto bianco di alcol: mille usi in casa

0 visite

Avete mai sentito parlare di aceto bianco di alcol? Non si tratta del comune e buonissimo aceto di vino bianco che normalmente usiamo in cucina, bensì per aceto bianco di alcol, si intende semplicemente una soluzione di acqua e acido acetico.

Questo prodotto è molto economico e facilmente acquistabile nei supermercati o in negozi bio, nasconde in realtà molte virtù e possibili utilizzi che lo rendono un ottimo alleato per la pulizia della nostra casa e in generale per le faccende domestiche.

Ma vediamo nel dettaglio cos’è l’aceto bianco di alcol, a cosa serve e quali rimedi naturali si possono realizzare.





Aceto bianco di alcol: cos’è ?

L‘aceto bianco di alcol è un prodotto naturale, il cui principio attivo è l’acido acetico, ottenuto dall’ossidazione dell’alcol etilico che si forma dalla fermentazione degli zuccheri contenuti nella frutta.

L’aceto bianco di alcol quindi si ottiene facilmente dalla miscela di acqua e acido acetico, per questo è un prodotto poco costoso (circa 70 centesimi a bottiglia), e soprattutto è ecologico.

È a tutti gli effetti un prodotto multiuso perché si presta ad usi alimentari, sia come condimento che come conservante genuino (anche se è preferibile usare l’aceto di vino), ma in particolare è anche ideale per igienizzare in maniera naturale gli ambienti di casa e non solo.

L’aceto bianco di alcol è infatti un ottimo agente sgrassante, anticalcare e antibatterico, completamente atossico ed ecologico.

L’odore che sprigiona durante il suo utilizzo è un po sgradevole, ma svanisce in pochi minuti ed è comunque.meno forte rispetto all’aceto di vino.

Aceto bianco di alcol: a cosa serve?

Tutti sanno che l’aceto in generale è un ottimo alleato delle faccende di casa, per questo è consigliabile utilizzare l’aceto bianco di alcol visto il suo prezzo super economico rispetto all’aceto di vino.

Inoltre essendo naturale e non nocivo, è una buona alternativa anche ad altri prodotti commerciali usati normalmente per le pulizie di casa.

Con l’aceto bianco di alcol si può pulire tutta la casa e non solo, grazie alle sue proprietà sgrassanti, disinfettanti e brillantanti.

Non ci resta che scoprire alcuni dei mille usi e rimedi naturali pratici e funzionali per avere una casa sempre pulita in modo ecologico ed economico:

Aceto bianco di alcol: pulizie in cucina

L’aceto bianco di alcol è un valido aiuto per le pulizie in cucina. Quando si cucina infatti sporca un bel po, ed è molto probabile che si bruci o si incrosti qualche pentola, in questo caso basta riempire la pentola con circa due centimetri di aceto di alcol e metterla sul fuoco per cinque minuti.

Se abbiamo le stoviglie incrostate è possibile realizzare una miscela di aceto e sale grosso e passarla con una spugnetta sulle stoviglie, nelle pentole, così da farle brillare più di prima.

Inoltre per eliminare eventuali cattivi odori, ma anche otturazioni nello scarico del lavello, prima di intervenire con metodi specifici è possibile provare ad utilizzare l’aceto bianco di alcol.

Basta scaldare l’aceto leggermente senza farlo bollire e poi versarlo nello scarico del lavello per ottenere un notevole miglioramento.

Aceto bianco di alcol: elimina i cattivi odori in casa

L’aceto bianco di alcol può esserci molto utile in casa per completare la pulizia del soggiorno o di altri ambienti della casa, eliminando i cattivi odori.

Nello specifico si può usare un nebulizzatore, riempirlo di aceto bianco di alcol e spruzzare negli ambienti di casa.

Possiamo spruzzarlo in cucina per eliminare odori troppo forti, o anche in soggiorno per eliminare l’eventuale puzza di sigarette o altri odori sgradevoli.

Aceto bianco di alcol: come pulire l’argenteria

Grazie alla sua azione brillantante, l’aceto bianco di alcol è ottimo anche per la pulizia dell’argenteria. Se abbiamo in soggiorno dell’argenteria esposta, è molto probabile che con il tempo si ossidi e si rovini il suo aspetto originario, per cui è necessario pulirla di tanto in tanto accuratamente così da farla brillare nuovamente.

A questo proposito l’aceto bianco di alcol può essere una soluzione molto efficace e poco costosa rispetto ad altri prodotti specifici.

Basta semplicemente inumidire un panno morbido con una dose di aceto di alcol e strofinare bene sui vari oggetti di argenteria che abbiamo in casa. I risultati saranno sorprendenti e soddisfacenti.

Aceto bianco di alcol: pulizia del bagno

Il bagno di casa è un ambiente che facilmente si sporca, il pavimento, i sanitari e i vari pezzi di arredo in particolare si bagnano spesso e si va a formare il calcare.

Anche in questo caso può esserci d’aiuto l’aceto bianco di alcol con la sua azione anticalcare, che ancora una volta si dimostra una soluzione efficace ed economica.

È necessario applicare sulle zone interessate, una dose di aceto bianco di alcol tramite una spugnetta, e lasciare agire il prodotto per circa un quarto d’ora, per poi risciacquare con acqua come un normale anticalcare.

Attenzione però, è sconsigliato utilizzare l’aceto in caso di pavimenti o rivestimenti in marmo per evitar di danneggialo.

Aceto bianco di alcol: come utilizzarlo per il bucato

Oltre alla pulizia dei vari ambienti della casa, l’aceto bianco di alcol è un prodotto naturale utile da usare anche per lavare la biancheria e il bucato in generale.

Infatti l’aceto bianco di alcol, oltre ad essere un efficace disinfettante è anche un ottimo ammorbidente per questo è possibile usare un po’ di aceto durante tutti i lavaggi.

Inoltre è utile anche per la manutenzione della lavatrice stessa, per contrastare la formazione di calcare, basta versare un litro di aceto bianco nel cassettino per il detersivo e attivare un lavaggio a vuoto, a ciclo breve, a 30 gradi.

Ma non è finita qui, perché l’aceto bianco di alcol può darci una mano anche nel primo lavaggio della biancheria colorata, per evitare che il capo perda colore.

Una soluzione facile ed efficace, consiste nell‘immergere il capo in una bacinella piena d’acqua in cui è stato diluito un bicchiere di aceto bianco, così da fissare il colore e poi procedere col normale lavaggio.