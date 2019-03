Capelli sani e luminosi con l’aceto di mele!

0 visite

L’aceto di mele è un alimento da sempre utilizzato in cucina, perché ottimo alleato dell’organismo: è ricco di minerali e vitamine, è a basso contenuto calorico, combatte il colesterolo, controlla il livello di zuccheri nel sangue e disintossica il corpo.

L’aceto di mele è perfetto anche per un eventuale uso casalingo e per praticare pulizie ecologiche (ad esempio, per pulire le posate o sturare il lavandino). Inoltre, l’aceto di mele è un rimedio naturale di bellezza diffuso da anni – il cosiddetto rimedio della nonna – molto efficace nel rendere la nostra pelle priva di imperfezioni e la nostra chioma lucida, splendente e visibilmente sana.

Proprietà benefiche dell’aceto di mele per i capelli

L’aceto di mele vanta numerose proprietà benefiche per i nostri capelli, perché ricco di sostanze molto importanti:

grazie ai sali minerali come l’acido silicico, il fosfato di calcio e il cloruro di sodio, l’aceto di mele ha ha un’ azione rinforzante : aiuta a prevenire la caduta dei capelli, rendendoli visibilmente più forti e e favorendone la ricrescita.

: aiuta a prevenire la caduta dei capelli, rendendoli visibilmente più forti e e favorendone la ricrescita. è sgrassante : i nostri capelli dovrebbero avere costantemente un pH di 4 o 5 e l’aceto di mele aiuta a ristabilire il pH naturale della chioma, aiutando ad eliminare la produzione eccessiva di sebo.

: i nostri capelli dovrebbero avere costantemente un pH di 4 o 5 e l’aceto di mele aiuta a ristabilire il pH naturale della chioma, aiutando ad eliminare la produzione eccessiva di sebo. è detergente : ripristina la naturale acidità dei capelli senza rovinarli ed è per questo che è perfetto per combattere forfora, prurito e secchezza. (guarda i rimedi naturali antiforfora!)

: ripristina la naturale acidità dei capelli senza rovinarli ed è per questo che è perfetto per combattere forfora, prurito e secchezza. (guarda i rimedi naturali antiforfora!) se usato nell’ultimo risciacquo e diluito con l’acqua, l’aceto di mele ha un’azione lucidante: dona lucentezza alla chioma, anche se sussiste il problema del cattivo odore che emana.

Come utilizzarlo?

Se i vostri capelli risultano spenti, stopposi e secchi, quasi rivestiti da una patina opaca e senza alcuna vitalità, l’aceto di mele può essere un interessante rimedio naturale per ridare vigore alla chioma rovinata. Il suo utilizzo varia a seconda dell’azione mirata che vorremmo realizzare. E’ valido come:

rimedio per capelli grassi (ci sono molti validi rimedi naturali per i capelli grassi) rimedio per forfora e prurito balsamo lucidante

Rimedio per capelli grassi

Il procedimento è molto semplice: basta preparare prima dello shampoo una bottiglia di acqua tiepida demineralizzata (quindi senza calcare. che contribuisce alla durezza dell’acqua e rovina i capelli) con 3 o 4 cucchiai di aceto di mele; dopo aver fatto lo shampoo normalmente, magari diluendo un po’ di shampoo con l’acqua e senza frizionare troppo la cute, si può procedere versando il mix di acqua e aceto e lasciando in posa per 2 o 3 minuti. Infine, risciacquare con acqua tiepida.

Rimedio per forfora e prurito

Dopo aver regolarmente lavato i capelli, si può applicare sulla cute una miscela in parti uguali di acqua e aceto di mele, magari aiutandosi con un batuffolo di cotone. In seguito, occorre avvolgere i capelli con un asciugamano e lasciare il prodotto in posa per circa 15 minuti. Infine risciacquare, senza utilizzare shampoo e balsamo. Il trattamento va ripetuto almeno 2 volte a settimana.





Balsamo lucidante

Se si vuole ottenere una chioma lucida e morbida, l’aceto di mele può essere anche utilizzato per realizzare un balsamo per effettuare l’ultimo risciacquo dopo lo shampoo, con 1 litro e mezzo di acqua demineralizzata e 3 cucchiai di aceto di mele. E’ molto valido anche come rimedio per i capelli secchi e sfibrati.

Sapevi che anche il balsamo ha degli usi alternativi?

Contro il cattivo odore dell’aceto di mele

L’aceto di mele ha un odore molto intenso e non è da tutti apprezzarlo; sicuramente ad alcuni può dare anche fastidio. Per non rinunciare ai suoi benefici e risolvere il problema dell’odore si può aggiungere al mix di acqua e aceto qualche goccia di limone o di olio essenziale nella fragranza che si preferisce.