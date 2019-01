Gli usi dell’acido citrico: alleato per la casa e il benessere

0 visite

Non molte persone conoscono l’acido citrico e i suoi tanti, interessanti utilizzi. Questa sostanza è un composto naturale, una soluzione dal PH non troppo acido e quindi assolutamente non nociva, presente negli agrumi (e in particolar modo nel limone). Si può comprare nei negozi di prodotti biologici o in erboristeria e viene venduto in polvere o sotto forma di cristalli.

Perché usare l’acido citrico?

Innanzitutto, essendo un prodotto completamente naturale, l’acido citrico è ecologico e quindi inquina molto di meno di altri prodotti che si possono utilizzare per gli stessi scopi. Inoltre, rispetto al normale aceto, è inodore e agisce più efficacemente, senza contare che, usato con accortezza, permette anche di risparmiare.

L’acido citrico è un alleato meraviglioso per le pulizie di casa, per il bucato e persino per la cura della persona. Vediamo quanti sono gli usi domestici di questo composto:





Anticalcare naturale per superfici

L’acido citrico è perfetto per preparare una soluzione anticalcare che può essere utilizzata su tutte le superfici (ad eccezione, però, del marmo e del legno su cui ha un effetto corrosivo!). Basta mischiare 150 gr di prodotto in 1 litro d’acqua e trasferire il composto in un contenitore spray. Spruzzare l’anticalcare sulle superficie, aspettare qualche minuto per lasciar agire il prodotto e risciacquare.

Anticalcare per il WC

L’acido citrico è perfetto anche per rimuovere quelle fastidiose macchie che si formano all’interno del WC. Mescolare 50 gr di prodotto con 1 litro d’acqua, trasferire in un contenitore chiuso (come, ad esempio, una bottiglia) e agitare per far amalgamare bene il tutto. Versare il composto nel water e lasciar agire per tutta la notte.

Brillantante per la lavastoviglie

Preparare, anche stavolta, un composto con 150 gr di prodotto e 1 litro d’acqua. Versare il liquido nella vaschetta del brillantante della lavastoviglie e azionare il solito lavaggio. Le stoviglie saranno pulite e brillanti, senza aloni.

Disincrostante per la lavatrice

La stessa soluzione preparata con 150 gr di prodotto e 1 litro d’acqua può essere utilizzata per disincrostare la lavatrice. Il composto può essere versato per intero nel cestello, facendo partire un lavaggio (con la lavatrice vuota, ovviamente) ad alta temperatura. Il trattamento va ripetuto una volta al mese.

Anche l’aceto bianco è un ottimo alleato per contrastare la formazione del calcare nella lavatrice!

Detergente per i vetri

Per una pulizia efficace dei vetri, occorre mescolare:

1 cucchiaino di acido citrico

1 cucchiaino di detersivo ecologico per i piatti

1 litro d’acqua

Il composto deve essere versato in un contenitore spray e va utilizzato per pulire i vetri come un normale detergente per i vetri. Non lascia macchie, aloni o residui.

Un procedimento simile per una pulizia ecologica dei vetri può essere fatto con il limone, altro prodotto dai mille utilizzi alternativi.

Dopo – shampoo anti crespo

Soprattutto per chi usa gli shampoo biologici, può capitare che dopo i primi utilizzi si abbiano i capelli crespi. L’effetto può essere attenuato mescolando in 1 litro d’acqua un pizzico di acido citrico e versando il composto sui capelli dopo aver fatto lo shampoo. I capelli saranno più disciplinati, facili da pettinare e acquisiranno più lucentezza.

Controindicazioni e avvertenze

L’acido citrico è innocuo, proprio perché a basso contenuto chimico. Tuttavia, si consiglia di non maneggiare il prodotto a mani nude (anche se non dovrebbe provocare irritazioni) e di indossare sempre i guanti per mescolarlo e utilizzarlo.

Può essere conservato facilmente in un barattolo ben chiuso, al riparo da fonti di calore e luce diretta.