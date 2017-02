451 visite

L’acqua borica è un’efficace preparato di benessere composto per la maggior parte di acqua (circa il 97%) e i restante di acido borico (3%). Questo preparato risulta essere un ottimo rimedio per la cura degli occhi e per altri disturbi in genere, ottima è per esempio l’acqua borica ad uso ginecologico o per curare le infezioni dell’orecchio. Vediamo insieme tutti gli usi dell’acqua borica quali benefici apporta al nostro benessere.

Acido borico

L’altro componente dell’acqua borica, noto anche come acido ortoborico, è una soluzione debole impiegata come antisettico e disinfettante. L’acido borico si ottiene attraverso un processo di idratazione dell‘anidride carbonica oppure da un processo di reazione con l’acido solforico.

L’acido in un primo momento veniva utilizzato molto per uso topico, ma alcuni specialisti avevano notato una minor efficacia della composizione rispetto all’assunzione per via orale e quindi optarono per quest’ultimo impiego anche se prima di somministrarlo ai pazienti era necessario un controllo medico accurato. Vediamo insieme quali usi e benefici apporta l’acido borico in combinazione con l’acqua (acqua borica).

Acqua borica: usi e benefici

A quanti di voi è capitato di essere colpiti da fastidiosa congiuntivite? In questo caso l’oculista vi ha subito consigliato delle gocce oculari. Prima di arrivare a parlare di farmaci è bene sapere che l’acqua borica per occhi è un ottimo rimedio per intervenire tempestivamente sull’aspetto oculare. Grazie alle sue proprietà disinfettanti e antisettiche viene utilizzato di frequente per fare sciacqui agli occhi colpiti da congiuntivite batterica.

L’acqua medica viene consigliata da alcuni specialisti anche nella cura dell’acne. Applicando l’acqua borica su brufoli e puntini rossi e neri, questa soluzione va ad attenuare il processo infiammatorio e infettivo della patologia migliorandone l’evoluzione.

L’acqua borica viene impiegata anche per i casi di: