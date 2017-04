197 visite

L’acqua di Sirmione è un’acqua termale che prende il nome dalle omonime Terme di Sirmione sul Lago di Garda in provincia di Brescia ed è conosciuta per le numerose proprietà benefiche sull’organismo. L’acqua di Sirmione è infatti un’alternativa ottimale per curare raffreddori, sinusiti e problemi respiratori, oltre ad avere proprietà rilassanti e analgesiche.

Quest’acqua prende vita dal bacino del Monte Baldo e mantiene tutte le caratteristiche e le qualità di una efficacissima acqua minerale termale adatta a diverse problematiche. Per beneficiare degli effetti positivi bisogna andare per forza alle Terme di Sirmione? Quali sono tutti i benefici dell’acqua termale? Come usarla? Chi può utilizzarla? Scopriamo insieme tutte le caratteristiche dell’acqua sorgiva ipertermale.

Benefici dell’acqua di Sirmione

Per beneficiare degli effetti positivi dell’acqua di Sirmione non è necessario raggiungere le omonime terme vicino Desenzano. L’acqua termale, ricca di zolfo, bromo, iodio e sodio, è reperibile nelle migliori farmacie, parafarmacie e negozi sanitari in comodi flaconcini per lavaggi nasali e non solo.

Tra i maggiori benefici dell’acqua di Sirmione vediamo:

cura delle mucose delle vie respiratorie

cura delle mucose vaginali

cura delle problematiche dell’orecchio

cura delle affezioni delle vie aeree

cura delle affezioni catarrali

cura delle infiammazioni della gola

libera le vie aeree grazie ai lavaggeti nasali

cura congestioni e sinusiti

L’acqua di Sirmione ha proprietà infiammatorie, analgesiche e immunostimolanti tanto da essere impiegata anche come valido supporto alle terapie riabilitative vascolari e ortopediche, inoltre aumenta le beta-endorfine provocando un’immediata sensazione di relax e benessere.

Dove trovare l’acqua di Sirmione

L’acqua di Sirmione ha mille effetti positivi, come visto nel paragrafo precedente, e per beneficiarne abbiamo due possibilità: