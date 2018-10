Perché usare l’acqua micellare?

59 visite

L’acqua micellare è un prodotto cosmetico molto di moda e molto usato dai make up artist di tutto il modo per struccare e idratare efficacemente il viso in un unico gesto. Con il tempo e il successo riscosso sulle passerelle di tutto il mondo, l’acqua micellare è diventato tra i prodotti preferiti anche delle donne che si truccano abitualmente.

È un prodotto molto amato dagli addetti ai lavori in quanto è delicato ed è perfetto per aggiustare velocemente il trucco utilizzando solo un dischetto di cotone bagnato con acqua micellare senza l’utilizzo di detergenti che hanno bisogno di risciacquo.

Strucca molto efficacemente e lascia la pelle pulita, morbida e fresca: quindi con un solo prodotto è possibile ottenere una pulizia del viso profonda al pari di latte detergente e tonico.





Ma cerchiamo di capirne di più su questo prodotto e soprattutto vediamo quali sono le migliori acque micellari in commercio.

Perché scegliere l’acqua micellare?

Struccarsi sempre la sera è una regola imprescindibile per evitare l’invecchiamento precoce e imperfezioni della pelle. Ma a tutte, anche alle più attente, almeno una volta nella vita è capitato di non aver voglia di struccarsi e siamo state tentate di andare a letto direttamente truccate.

L’acqua micellare potrebbe essere una soluzione: con un solo prodotto e qualche dischetto di cotone ci si può struccare facilmente e velocemente.

È particolarmente adatta a struccare il viso e trucco leggero. L’unico inconveniente di questo prodotto è quello di non essere in grado di rimuovere efficacemente trucchi troppo pesanti e prodotti waterproof: in questi casi è meglio optare per l’utilizzo di uno struccante bifasico o latte detergente e tonico.

Non contiene olio, sapone, schiuma o alcol: al suo interno contiene micelle, particelle in sospensione di tensioattivi, che sono molto efficaci per intrappolare residui di trucco e di sebo della pelle. Per questa sua composizione non irrita e non brucia la pelle.

Inoltre lascia una sensazione di pulizia profonda e non necessita di risciacquo.

A chi è consigliato l’uso dell’acqua micellare?

L’acqua micellare è consigliata a tutti i tipi di pelle:

pelle secca : chi ha la pelle secca ha bisogno eliminare il trucco e di idratare la pelle per cui un’acqua micellare idratante può essere di aiuto.

: chi ha la pelle secca ha bisogno eliminare il trucco e di idratare la pelle per cui può essere di aiuto. pelle grassa: il prodotto è indicato in quanto r imuove trucco e sebo della pelle , certo non è un prodotto risolutivo ma pulisce a fondo il viso

, certo non è un prodotto risolutivo ma pulisce a fondo il viso pelle acneica: l’acqua micellare può essere utilizzata per struccare ma non aiuta a migliorare lo stato della pelle

Ovviamente, visto il successo dell’acqua micellare le aziende hanno studiato formulazioni studiate ad hoc per ogni tipo di pelle ed esigenza.

Acqua micellare: come si usa?

L’utilizzo è molto semplice: basta bagnare un dischetto di cotone con l’acqua micellare e passarlo sul viso. Man mano che il dischetto si sporcherà di trucco è necessario sostituirlo con uno pulito. La pulizia del viso sarà finita quando non ci saranno più residui di trucco sul dischetto.

Per struccare occhi e labbra: prendere il dischetto di cotone e applicarlo sulla zona interessata in modo da favorire lo scioglimento del trucco sottostante. Evitare sfregamenti energici per non irritare le labbra, ma soprattutto la zona occhi che è molto sensibile.

Acqua micellare: le migliori in commercio

L’acqua micellare è ormai molto utilizzata ed è fondamentale nella beauty routine e in particolare nella skin care. Tutte le aziende cosmetiche e di prodotti di bellezza, ormai hanno nella loro linea un’acqua micellare, in commercio quindi ce ne sono tante e c’è l’imbarazzo della scelta.

Vediamo quindi quali sono le migliori acque micellari in circolazione:

Bioderma Sensibio H2O :

In assoluto la più famosa tra le acque micellari è la Bioderma, poiché è quella che ha dato il via all’utilizzo dell’acqua micellare in quanto era quella usata dai make up artist.

La combinazione brevettata di attivi lenitivi e estratto di cetriolo garantisce all’Acqua Micellare Sensibio H2O di Bioderma, un’azione lenitiva e decongestionante sulla pelle del viso.

L’acqua micellare della linea Bioderma rimuove il 99% di trucco, anche waterproof, oltre a tutte le sostanze e le particelle inquinanti più fini presenti sul viso. Inoltre ha una massima tollerabilità cutanea, lenisce la pelle irritata e dona un’immediata sensazione di freschezza senza la necessità del risciacquo.

È una delle acque micellari più vendute, e la si trova in commercio ad un prezzo di circa 7 euro per un falcone da 100 ml.

Garnier Acqua Micellare Tutto in 1:

L’acqua micellare della linea Granier, è un prodotto ad elevata tollerabilità perfetta per ottenere una pelle profondamente pulita ma con delicatezza. Acqua Micellare Tutti in 1 per pelli sensibili di Garnier, strucca, deterge e lenisce tutto il viso in un solo gesto, senza dover risciacquare.

È inoltre un prodotto ipoallergenico e dermartologicamente e oftalmicamente testato, per cui sicurezza e qualità sono garantite con quest’acqua micellare Garnier.

Insomma l’Acqua Micellare Tutto in 1 di Granier, è un prodotto che vale la pena acquistare, e lo si può trovare in commercio in un flacone di 400ml ad un prezzo di circa 5 euro.

BioNike Defence Acqua Micellare:

Defence Acqua micellare viso-occhi-labbra di BioNike, ha una formula essenziale che contiene acqua distillata di rosa rinfrescante e lipo-glicina idratante.

Anche questa è un’acqua micellare che deterge e strucca delicatamente ma in modo efficace tutto il viso, garantendo una pulizia profonda senza irritare la pelle.

Per i suoi componenti l’acqua micellare di BioNike preserva la barriera cutanea, e dona freschezza e comfort alla pelle del viso, è inoltre adatta a tutti i tipi di pelle, ed è oftalmologicamente testata.

Insomma anche con BioNike la qualità e l’efficacia sono garantite, e la si può acquistare ad un prezzo conveniente di circa 4 euro per un flacone di 100ml.

Acqua Micellare Detergente Yves Rocher:

Elixir Jeunesse Acqua Micellare Detergente di Yves Rocher, contiene il 93% di ingredienti di origine naturale tra i quali l’estratto concentrato di Aphloia, una sostanza naturalmente assimilabile dalla pelle.

È un’acqua micellare che rende la pelle del viso purificata dalle tossine, oltre che liscia e luminosa nell’immediata applicazione.

L’Acqua Micellare Detergente di Yves Rocher è un prodotto innovativo, che punta su sostanze naturali e non dannose per la pelle, ma che offre e garantisce un effetto di profonda pulizia, massima freschezza e idratazione.

Anche quest’acqua micellare è dermatologicamente e oftalmologicamente testata, e la si può acquistare ad un prezzo di circa 10 euro per un flacone da 200ml.

Acqua micellare Detergente Struccante di Collistar:

La linea Collistar è senza dubbio tra le migliori riguardo a prodotti struccanti e per il trattamento del viso. L’acqua micellare di Collistar è infatti un ottimo prodotto, adatto per tutti i tipi di pelle, ideale sia per la skin care a fine giornata, sia per la pulizia del viso appena sveglie.

Acqua Micellare Detergente Struccante di Collistar è perfetta per struccare in profondità viso, occhi e labbra, garantisce un effetto detergente, depurante, tonificante e idratante.

È disponibile in commercio ad un prezzo di circa 20 euro per un flacone di 200ml. Il costo è maggiore rispetto alle acque micellari più commerciali, ma vale la pena acquistarla per la sua qualità.