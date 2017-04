56 visite

L’acquagym è una delle discipline acquatiche (Fitness in acqua) più diffuse e amate, soprattutto dalle donne grazie ai risultati immediati e al divertimento assicurato. Questa pratica (come del resto tutte quelle in acqua) non è altro che una trasposizione in piscina o al mare della ginnastica tradizionale che si è abituati a svolgere sulla terraferma e nelle palestre.

L’acquagym va di moda ma tantissimi sono i benefici che apporta all’organismo e al corpo. Vediamo insieme come si svolge questa pratica acquatica, quali sono gli attrezzi e gli accessori utilizzati e soprattutto chi può e farla e a chi invece è sconsigliata.

Origini dell’acquagym

L’acquagym e l’importanza dell’acqua risalgono ai tempi dei Romani. Già a quei tempi il liquido era considerato l’elemento principale per il rinvigorimento del corpo e della mente. Prima esistevano le terme con le vasche di acqua calda o fredda in cui rilassarsi e praticare esercizi, oggi ci sono le piscine e le strutture specifiche con personale competente a migliorare fisico e prestazioni (sia individualmente che in gruppo).

L’acquagym si è evoluta come pratica sportiva alla quale sono state adattate tante tecniche impiegate per la riabilitazione. L’acqua diventa un liquido favorevole ad ogni tipo di movimento grazie alla maggiore leggerezza del corpo, ma anche a un maggiore sacrificio (gli esercizi in acqua sono più pesanti a causa del peso specifico del liquido).

Lavorare in acqua significa migliorare anche la postura e piccoli traumi quotidiani (come mal di schiena e dolori articolari). E’ adatto anche alle donne in gravidanza e ai giovani per aiutarli a mantenere una corretta postura del corpo.

Acquagym: corsi e benefici

L’acquagym è una disciplina molto praticata nel nostro Paese grazie a diversi corsi (che possono presentarsi anche sotto diversi nomi) e a varie tecniche. Tutti possono fare acquagym (anche le donne in gravidanza) a meno che non venga sconsigliato dal medico per patologie.

L’acquagym riguarda diverse attività:

potenziamento muscolare : i movimenti tonificano diverse parti del corpo (sia a corpo libero, sia con l’uso di accessori/attrezzi)

: i movimenti tonificano diverse parti del corpo (sia a corpo libero, sia con l’uso di accessori/attrezzi) migliora il battito cardiaco

migliora al respirazione e il fiato

brucia le calorie

rilassamento muscolare

Perchè allenarsi in piscina o al mare con l’acquagym fa bene? Ecco tutte le ragioni per cui è importante scegliere il corso di ginnastica in acqua:

movimenti facilitati

tonificazione del corpo uniforme

perdita di peso e di calorie bruciate

sostiene la colonna vertebrale

cura l’artrosi

tonifica i fianchi

rassoda i glutei

miglioramento della circolazione venosa

rilassante

miglioramento della circolazione sanguigna

limitazione dei traumi

Per questo ultimo punto, l’acquagym si pone come una delle discipline consigliate per le persone in sovrappeso, per le donne in gravidanza e per i soggetti in convalescenza. Un altro punto di forza dell’acquagym è il fatto di non dover essere dei provetti nuotatori per praticarla.

Tutti gli esercizi, infatti, si svolgono in acqua bassa (massimo fino alla pancia) e quindi facilmente eseguibili. Per ottenere il massimo dei benefici dall’acquagym è necessario praticare la disciplina almeno 3 volte a settimana per 30 minuti al giorno.

Attrezzi e accessori dell’acquagym

L’acquagym può essere praticata a corpo libero, con l’ausilio di uno step o con attrezzi specifici da utilizzare in acqua:

manubri

triangoli

tubi

Acquagym con i manubri

I manubri sono accessori importanti nell’acquagym perchè servono ad ottenere particolari risultati:

sviluppare e rinforzare le spalle

eliminare la pancetta

snellire i fianchi

Molto diffusi sono gli esercizi di torsione da seduti, in cui lavorano tutti i muscoli e gli arti. L’acqua deve arrivare fino al collo e le gambe stese verticalmente sott’acqua con le ginocchia piegate e unite. Solo la testa deve uscire dall’acqua come se stessimo seduti.

Le braccia devono essere piegate vicino al petto stringendo con le mani il manubrio. A questo punto fare le torsioni muovendo solo il busto con i fianchi.

Acquagym con i triangoli

Il triangolo è un attrezzo che serve a lavorare sui quadricipiti e addominali. Uno degli esercizi più diffusi è prendere il triangolo con le mani e fare gli esercizi con il bacino come se si stesse ballando. Quando si porta in avanti il fianco destro, il triangolo con le braccia va spostato verso destra e viceversa.

Altri due esercizi sono nuotare come una rana o sirenetta portando il triangolo sulla superficie dell’acqua. Questo tipo di esercizio richiede molto sforzo nelle gambe.