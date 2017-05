Come affrontare una vacanza sicura

110 visite

L’estate 2017 è alle porte e anche la scelta della meta per le vacanze! C’è chi preferisce il BelPaese e chi invece opterà per vacanze internazionali ed esotiche. Che sia al mare o in montagna, in Italia o all’Estero, per qualsiasi destinazione esiste una valutazione preventiva per difenderci da insidie varie (come le malattie).

Prima di partire per la meta scelta, sono necessarie informazioni utili, consigli ed accorgimenti per affrontare una vacanza serena, sicura e a zero rischi. Scopriamoli insieme.

Paese che vai, rischio che trovi

Ogni viaggio, ogni vacanza presuppone sempre l’esposizione a qualche rischio per la salute, soprattutto se le mete sono estere. Cambiamenti di clima, altitudine, colpi di calore, fuso orario, punture di insetti e malattie infettive sono solo alcuni dei rischi in cui potrebbe imbattersi il viaggiatore.

I pericoli maggiori riguardano quelle zone del mondo con scarse condizioni igienico-sanitarie e per cui sono necessarie delle vaccinazioni specifiche e obbligatorie a seconda di clima, altitudine, epidemie, presenza di insetti o animali pericolosi. Tutti aspetti che sconvolgono la routine e possono sottoporre l’organismo a stress e alterazioni pericolose (se non controllate preventivamente).

Ecco tutte le situazioni che potrebbero interessare i viaggiatori della prossima estate a seconda della meta scelta per la propria vacanza. Prima di partire, almeno un mese prima, è utile rivolgersi a uno specialista per ricevere tutti i consigli adatti al luogo.

Malattie infettive e trasmissibili

In tanti per vari motivi, turistici e lavorativi, intraprendono viaggi internazionali in regioni del mondo poco visitate in passato e in cui clima, condizioni sanitarie e abitudini alimentari sono molto diverse dalle proprie. A fronte di questo il rischio di contrarre malattie o contaminarsi è molto alto.

La mappa del possibile rischio sanitario è molto ampia:

Africa sub-sahariana ( malaria )

sub-sahariana ( ) Nord Africa (problemi intestinali, epatite A, tifo e colera)

(problemi intestinali, epatite A, tifo e colera) Sudest asiatico (problemi intestinali, epatite A, tifo e colera)

(problemi intestinali, epatite A, tifo e colera) zone del SudAmerica (interessate pochi mesi fa dal virus Zika)

Almeno un mese prima della partenza, con l’aiuto di un medico specialista, è bene fare tutte le vaccinazioni necessarie e obbligatorie insieme a consigli su norme igieniche e precauzioni da adottare (es. cosa e come bere, come lavarsi, etc).

E’ preferibile bere da bottiglie confezionate e dalla marca riconoscibile. Evitate acqua da fonti, ruscelli, nei bar della zona o non imbottigliata. Prestate molta attenzione anche alla doccia (assicuratevi che l’acqua sia potabile e non contaminata da sostanze nocive). Una volta tornati dal viaggio si consiglia una visita di controllo dal medico,soprattutto se sono presenti infezioni intestinali o febbre sospetta.