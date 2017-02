AlaSod è un complemento alimentare antiossidante indicato per la protezione cellulare dallo stress ossidativo. L’integratore alimentare viene impiegato quando vi è nell’organismo la carenza di Acido α-Lipoico (ALA), una sostanza vitaminica prodotta sia dal nostro corpo e assimilabile dall’assunzione di alcuni cibi.

AlaSod contiene anche: Superossidodismutasi (SOD) (estratto di melone), Vitamina E e Selenio. Scopriamo quali sono le funzioni principali di queste sostanze e come intervengono per migliorare i processi metabolici dell’organismo.

AlaSod è una combinazione delle sostanze precedentemente elencate, Acido α-Lipoico (ALA), Superossidodismutasi (SOD) (estratto di melone), Vitamina E e Selenio . Oltre queste l’integratore alimentare contiene:

Le sostanze principali sono quelle deputate alla lotta i radicali liberi (grazie all’azione dell’estratto di melone, un potente enzima antiossidante), alla perossidazione dei costituenti lipidici delle membrane cellulari e mitocondriali, al metabolismo cellulare e rigenerazione cellulare. La Vitamina E e il selenio, in particolare, sono coinvolti alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. In sintesi ecco tutti i benefici di AlaSod:

neutralizza l’azione dei radicali liberi

rallenta i processi di invecchiamento

favorisce la rigenerazione cellulare rafforzando i tessuti

agisce positivamente sull’ossidazione cellulare

agisce sui meccanismo ossidativi

promuove cicli metabolici finalizzati alla produzione di ATP (adenosina trifosfato, importante in tutte le reazioni cellulari dell’organismo, dalla trasmissione degli impulsi nervosi alla sintesi delle proteine)

AlaSod viene impiegato in caso di trofismo nervoso:

sindrome del tunnel carpale

lombosciatalgia

ernia del disco

neuropatie ischemiche

sindrome del nervo ulnare del gomito

cervicobrachialgia

AlaSod è un integratore che viene usato nei soggetti che fanno sport (es. CrossFit). nel trattamento di inestetismi cutanei (rughe della pelle per carenza di collagene dovuta all’età) e nei processi di guarigione dei tessuti cellulari (grazie all’azione dell’acido lipoico).

Posologia e Assunzione

AlaSod si trova in confezioni da 20 compresse, reperibile nelle migliori farmacie. Come assumere l’integratore? Una compressa al giorno durante il pasto. Non superare la dose consigliata e conservare in luogo fresco e asciutto.

L’integratore alimentare non deve sostituire una dieta variegata ed è sconsigliato in gravidanza, in soggetti con gravi patologie e in coloro che soffrono di allergie ad uno o più componenti. Chiedere consiglio al medico prima di utilizzarlo, non somministrare al di sotto dei 3 anni.

AlaSod può provocare crampi muscolari, se si verificano altri effetti collaterali sospendere il trattamento e rivolgersi ad uno specialista.