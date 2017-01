Alimenti per accelerare il metabolismo

55 visite

Il metabolismo non funziona in modo uguale per tutti. C’è chi lo ha meno accelerato e chi al contrario ce l’ha iperattivo. Fare esercizio fisico regolare, dormire a sufficienza e bere molta acqua sono le tre regole base per prendersi cura del proprio metabolismo e farlo funzionare bene.

Oltre alle tre regole ci sono anche dei cibi particolari che favoriscono la maggiore attività metabolica. Vediamo quali sono.

Peperoncino

Il peperoncino è utile per accelerare il metabolismo. Avrete sicuramente notato come il nostro corpo emana sudorazione eccessiva ogni volta che si assumono cibi piccanti. Questo accade per il rilascio di capsaicina, un composto che aumenta:

circolazione sanguigna

metabolismo (del 25%)

perdita di grassi

Farina d’avena e riso integrale

Sono i cereali integrali che aumentano il metabolismo e stabilizzano i livelli di insulina. Farina d’avena, riso integrale, mais, frumento devono essere consumati regolarmente in una dieta sana e bilanciata. Devono limitare l’uso i soggetti con bassi livelli di insulina.

Broccoli

I broccoli sono una delle verdure più importanti e detossinanti da aggiungere alla dieta. Essi sono ricchi di folati, fibre alimentari e antiossidanti, importantissimi per accelerare il metabolismo, oltre a contenere:

Vitamina C

Vitamina K

Vitamina A

calcio

Minestre

Il consumo di minestre e zuppe è importante per ridurre il rischio di obesità. Secondo alcuni studi di esperti nutrizionisti il consumo di liquidi e cibi solidi abbinati in minestre diminuirebbe il senso di fame. Mangiando meno si perdono più facilmente calorie e si accelerano le attività metaboliche.

Caffè e tè verde

Un consumo regolare (ma senza esagerare) di caffè è tè verde aiuterebbe le funzioni metaboliche, ridurrebbe il livelli di zucchero nel sangue, brucerebbe calorie e ridurrebbe i segni della cellulite.