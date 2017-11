Come alleviare i crampi mestruali con gli oli essenziali

0 visite

Per molte donne i crampi mestruali sono una realtà con cui dover fare i conti ogni mese. Spesso, questi fastidiosi dolori non vogliono proprio andare via, nonostante i tentativi più disparati, rendendo la ricerca del sollievo un vero e proprio percorso ad ostacoli. Il ciclo mestruale doloroso può dipendere da diversi fattori, primo fra tutti uno squilibrio ormonale.

Anche lo stress gioca un ruolo fondamentale nella comparsa dei crampi: la vita frenetica a cui siamo abituati e gli impegni quotidiani a cui far fronte non aiutano a rilassare i muscoli pelvici. Esistono alcune ricerche scientifiche che mettono in relazione i massaggi olistici e i crampi mestruali dolorosi, dimostrando come gli oli essenziali possono aiutare a contrastare il problema.

È possibile preparare il proprio rimedio contro i crampi mestruali in casa, aiutandosi con pochi e semplici ingredienti.

Gli oli essenziali per combattere i crampi mestruali

Nel corso di uno studio effettuato su un campione di donne, sono stati usati olio essenziale di lavanda, di salvia e di maggiorana per testarne la validità in caso di dolori mestruali. Le partecipanti hanno massaggiato questo composto direttamente sulla parte inferiore degli addominali, iniziando l’ultimo giorno del ciclo mestruale e continuando fino all’arrivo delle mestruazioni successive.

Il risultato ha mostrato una significativa diminuzione del dolore nelle volontarie che hanno seguito la terapia con costanza. L’olio essenziale di lavanda è conosciuto proprio per la sua capacità di rilassare e calmare muscoli e nervi, prerogativa fondamentale per ritrovare il sollievo dai dolorosi spasmi.

Un’ulteriore ricerca ha invece verificato le proprietà dell’olio essenziale di rosa scoprendo che inalarne l’aroma può rivelarsi utile per alleviare i dolori mestruali.

Preparare un olio contro i dolori mestruali

Ingredienti

olio essenziale di salvia

olio essenziale di lavanda

olio essenziale di geranio

olio di avocado

Versate 3 gocce di olio essenziale di salvia, 2 gocce di olio essenziale di lavanda, 1 goccia di olio essenziale di geranio e 10 ml di olio di avocado all’interno di una ciotola (se preferite, potete anche procurarvi un contenitore roll-on per facilitare la conservazione e l’applicazione). Mescolate bene il tutto fino ad amalgamare gli ingredienti.

Massaggiate la soluzione sugli addominali, concentrandovi sulla loro parte bassa, una volta al giorno durante il periodo del ciclo mestruale. Generalmente, è consigliabile iniziare il trattamento circa 1-2 giorni prima l’ipotetico arrivo delle mestruazioni.

Quando i crampi sono fastidiosi e non avete intenzione di assumere farmaci, questo semplice olio da massaggio casalingo può rivelarsi un buon alleato. Il suo effetto non è miracoloso e potrebbe non risultare completamente efficace sui dolori di forte entità, ma di sicuro aiuta a diminuirne l’intensità in modo significativo.

Questo olio è l’ideale per i massaggi, ma si presta molto bene anche ad essere adoperato come un prodotto da aromaterapia. Basterà semplicemente versarne qualche goccia in un diffusore per ambienti e lasciarlo riscaldare per 15-30 minuti.

Potete approfittare di questo tempo per riposarvi o provare tecniche di respirazione rilassanti, così da amplificare maggiormente il suo potere antidolorifico.

Consigli utili

Ricordatevi che è preferibile utilizzare questo rimedio per non più di 7 giorni al mese. Gli oli essenziali sono infatti molto potenti e vanno maneggiati con cura e attenzione.

È possibile aggiungere a questa ricetta dell‘olio essenziale di rosa: pur essendo mediamente più caro degli altri, questo prodotto ha effetti molto positivi sulle persone che si avvicinano alla menopausa e che hanno notevoli cambiamenti d’umore in relazione agli sbalzi ormonali causati dalle mestruazioni.

In caso di cicli mestruali difficoltosi, ricordatevi di chiedere il consiglio di un professionista sanitario qualificato prima di iniziare questa terapia naturale contro il dolore. In questo modo, riuscirete a tratte tutti i benefici di un rimedio facile e privo di agenti chimici o sintetici senza incorrere in possibili effetti collaterali.