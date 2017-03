Alluce valgo: rimedi naturali

180 visite

L’alluce valgo è una deformazione dell’omonimo dito del piede a causa di fattori genetici, errata postura o calzature inadeguate (leggi alluce valgo: cause e rimedi). Abbiamo già visto in altri articoli quali sono tutte le possibili cause della deformazione e infiammazione dell’alluce e soprattutto quali sono i sintomi campanello d’allarme del problema.

Come intervenire sull’alluce valgo? Prima di rivolgerci ad uno specialista e quindi a soluzioni mediche, cerchiamo di capire quale è lo stato di gravità dell’infiammazione e quali rimedi naturali adottare per ridurre la deformazione e i fastidi ad essa connessi, che sappiamo causare difficoltà motorie quotidiane nei soggetti colpiti e in alcuni casi anche forte dolore alle articolazione. Vediamo insieme tutti i rimedi naturali a cui ricorrere in caso di alluce valgo (ricordandosi di implementare Vitamina A e D e calcio nella dieta).

Olio di lavanda

La lavanda è uno dei trattamenti naturali più conosciuti e diffusi per ridurre infiammazione e fastidi legati all’alluce valgo. In particolare è l’olio di lavanda con le sue proprietà ad incidere positivamente sul problema. Come si ottiene l’olio di lavanda?Basta far scaldare qualche foglia secca di lavanda insieme ad olio di mandorle o oliva.

Una volta raffreddato il liquido, conservarlo in un contenitore ermetico in vetro e applicare tutte le sere direttamente sull’alluce valgo con movimenti delicati. Non superare i due mesi di trattamento. Altri oli da utilizzare?:

olio di iperico

olio di camomilla

olio di germe di grano

oleolito alla curcuma

Alloro

L’alloro, già conosciuto per le sue proprietà digestive (soprattutto abbinato ai fiori di camomilla), è un efficace rimedio per combattere i disturbi legati all’alluce valgo:

allevia i dolori

riduce la prominenza estetica della deformazione

Come ottenere il composto di alloro per l’alluce valgo? Preparare un infuso di alloro lasciarlo riposare per un’intera notte prima di assumerlo la mattina seguente (dopo averlo colato e filtrato). Il liquido di alloro deve essere bevuto per durante tutto l’arco della giornata per 3 giorni consecutivi e interrompere il trattamento per una settimana.

In alternativa potete anche far macerare per una settimana 5 foglie di alloro con un po’ di alcol e appena pronto applicare sull’alluce valgo (coprite con un calzino dopo aver immerso i piedi in acqua tiepida).

Olio di lilium

L’olio di lilium, utilizzato per la riduzione dei dolori articolari, può essere un’ottima soluzione anche per l’alluce valgo. E’ possibile acquistare l’olio di lilium in erboristeria o nei negozi specializzati, oppure prepararlo in casa prendendo alcune foglie della pianta e immergerle per pochi minuti nel brandy. Applicare sulla zona interessata tutte le sere.