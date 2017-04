Ametista: la pietra benefica per corpo e spirito

156 visite

L’ametista è un quarzo cristallino di colore violetto (per la presenza di tracce di ferro) appartenente all’elemento acqua e caratterizzato da una lucentezza vitrea. Il suo colore varia dal rosa pastello fino al porpora scuro. Esistono anche delle varietà violacee, più è intenso il colore più l’ametista avrà un costo elevato. La pietra riguarda la sfera delle emozioni, della femminilità e del benessere di corpo e spirito che tocca i seguenti punti cardine fondamentali:

amore

pace

sonno

guarigione

serenità

Si narra che i giacimenti più ricchi di questa pietra si trovino in Brasile e Uruguay, mentre in Italia sono state trovate piccole formazioni in Sardegna, Toscana e nelle province di Trento e Bolzano. L’ametista è conosciuta come una pietra ricca di potenti effetti benefici sul benessere del corpo, dello spirito, della mente, dell’organismo e dell’anima.

E’ un toccasana a 360° molto diffuso e utilizzato in diverse pratiche nei Centri estetici e di Massaggio. Quali sono i principali effetti benefici dell’ametista? Come sfruttarla al meglio per beneficare dei suoi potenti effetti miracolosi? Come conservarla e preservarla? Quali sono i suoi usi principali? Vediamoli insieme scoprendone tutti gli altri segreti della pietra dello star bene.

Benefici dell’ametista

L’ametista è una pietra che possiede diverse proprietà e ricchezze, molto utilizzata in cristalloterapia e non solo. I suoi effetti benefici sono visibili e tangibili in diverse zone di spirito e corpo. Ecco di seguito i principali effetti positivi del quarzo cristallino:

anti-stress: se indossata in forma grezza (orecchini, collane e anelli)

se indossata in forma grezza (orecchini, collane e anelli) contro mal di testa e affaticamento (la pietra viola a livello cromatico è collegata al sesto chakra-il terzo occhio )

(la pietra viola a livello cromatico è collegata al ) per la digestione : grazie agli elisir di ametista

: grazie agli elisir di ametista prevenire le malattie della pelle ( acne )

) per superare gli schemi mentali (in cristalloterapia basta posizionare l’ametista sul terzo occhio-sesto chakra)

per avere sogni chiarificatori

per combattere l’insonnia (leggi anche metodo 4-7-8 )

) per purificare gli ambienti

per non ubriacarsi

per purificare il corpo

per energizzare mente, corpo e spirito

per evitare incubi notturni

per smettere di fumare

può sviluppare poteri di chiaroveggenza

Per far durare più a lungo e nel tempo gli effetti dell’ametista sul piano spirituale si consiglia di portare la pietra con se e a stretto contatto con la pelle oppure metterla direttamente sotto il cuscino. Un altra possibilità è quella di distribuire frammenti di quarzo in angoli della casa per influenzare lo stato d’animo di chi frequenta il nostro ambiente domestico.

Come potenziare i benefici dell’ametista

Per potenziare la terapia a livello fisico, si consiglia di mettere l’ametista in un bicchiere d’acqua per una notte intera, sotto gli influssi della luna piena o crescente e bere il liquido il mattino successivo, preferibilmente a digiuno. L’ametista non va assolutamente esposta ai raggi del sole diretti (questo vale per tutti i tipi di quarzo).

Indossando la pietra ogni giorno si sviluppa la creatività, si allontanano le energie negative e si mantiene viva la fiamma della passione e dell’ambizione che ci fa raggiungere i traguardi prefissati.

Come pulire l’ametista?

L’ametista è una pietra molto potente e delicata nella conservazione e trattamento. Per pulirla bastano semplici passi. Immergere il quarzo cristallino in un recipiente d’acqua o direttamente sotto l’acqua corrente. Altri due modi per pulire la pietra di ametista sono: