L’aneto (Anethum graveolens), chiamata nel gergo comune anche finocchio bastardo, è una pianta aromatica che appartiene alla famiglia delle Umbelliferae (la stessa del finocchio e del prezzemolo) ed è caratterizzata da un profumo molto intenso e pungente che ricorda vagamente quello dell‘anice.

Perchè l’aneto è importante? Quali sono le sue caratteristiche nutritive? Quali proprietà benefiche e quali usi possiamo ricondurre all’erba aromatica? Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questo ingrediente.

L’aneto è un’erba aromatica originaria dell’India. Di quest’erba dal sapore pungente si utilizzano:

L’aneto non contiene sostanze nutritive essenziali, ma possiede comunque principi attivi di diversa natura che svolgono un ruolo importante per il nostro benessere e il nostro stato di salute. Pur non contenendo, quindi, zuccheri e proteine (sostanze basilari per eccellenza degli alimenti) l’aneto è ricco di:

L’aneto contiene anche pochissime calorie, in 100 g di prodotto ci sono circa 43 calorie. Inoltre l’aneto contiene:

I principi attivi che sono contenuti nell’aneto (in particolare l’olio) sono importanti perchè da essi scaturiscono i benefici della pianta che vedremo nel prossimo paragrafo.

E’ proprio l’olio essenziale contenuto nell’aneto a conferire alla pianta aromatica importanti proprietà digestive, diuretiche, antinfiammatorie e antispastiche. Oltre a questi benefici, l’aneto possiede altre proprietà benefiche, utili per:

Per quanto riguarda le infiammazioni della bocca, per lenire il disturbo basta fare degli sciacqui 3 volte al giorno con infuso di foglie e infiorescenze (da cogliere prima della loro completa maturazione). Occorrono circa 3 g di foglie e infiorescenze da diluire in 100 ml di acqua).

Stesso discorso per favorire il rinforzo delle unghie. Immergere in acqua bollente qualche cucchiaino di semi di aneto, farlo raffreddare e mettere in ammollo le unte delle dita per circa 15 minuti. Ripetere l’operazione per circa 1 settimana. In alternativa con i semi potete preparare anche degli efficaci impacchi da mettere sulle unghie e lasciare agire per qualche minuto.

Usi dell’aneto

L’aneto è molto usato soprattutto in cucina nelle zone della Germania, Ungheria e Medio Oriente. In Italia non è molto diffusa la sua tradizione culinaria, ma l’aneto è più conosciuto per i suoi usi alternativi. L’aneto è conosciuto anche per le sue proprietà medicai fin dai tempi dei Greci.

La popolazione greca credeva che l’aneto fosse una pianta capace di sedare attacchi epilettici e contrastare sortilegi. Nell’Antica Roma, invece, l’aneto era usato dai gladiatori per potenziare la loro forza fisica e aumentare l’energia durante i combattimenti.

Negli Stati Uniti addirittura l’aneto viene considerato come il precedessore della gomma da masticare. Il motivo? Durante le riunioni ecclesiastiche i semi della pianta venivano dati ai bambini per farli stare buoni. E oggi quali usi ha l’aneto? Scopriamoli.

Usi esterni dell’aneto

Nella tradizione popolare l’aneto è stato sempre utilizzato come blando sedativo in caso di tensioni nervose e come stimolatore di latte materno durante l’allattamento. L’aneto può essere usato anche nelle seguenti situazioni:

infuso da bere dopo i pasti (come abbiamo visto precedentemente)

(come abbiamo visto precedentemente) preparato vinoso ottenuto dalla macerazione settimanale di 3 g di infiorescenze con 100 ml di vino bianco

ottenuto dalla macerazione settimanale di 3 g di infiorescenze con 100 ml di vino bianco miscele preparate con aneto, anice e finocchio, molto gradevoli al palato di adulti e bambini

Usi in cucina dell’aneto

L’aneto può essere adoperato in cucina, sia come ingrediente per insaporire, sia come elemento principale di un piatto unico. L’aneto no è adatto, però, alla cottura e il suo aroma pungente e molto intenso non lo fa legare bene con altre sostanze dal sapore forte (come aglio e cipolla).

Ecco come utilizzare le varie parti dell’aneto in cucina:

foglie sminuzzate : per insaporire insalate, minestroni, passate, salse. zuppe di pesce e arrosti di carne

: per insaporire semi per la preparazione di piatti in salamoia (es.cetrioli), aceto aromatico e torte e biscotti

L’aneto è quindi indicato per la preparazione e il gusto di:

primi piatti

secondi di carne e pesce

insalate

aceto aromatico

liquori digestivi

dolci e biscotti

pane e fette biscottate

frittate

etc

Controindicazioni dell’aneto

L’aneto deve essere utilizzato, soprattutto in cucina. a piccole dosi per evitare spiacevoli effetti collaterali. L’aneto ad uso fitoterapico e curativo è sconsigliato solo nei seguenti casi:

donne in gravidanza e allattamento

bambini

adulti con patologie serie

soggetti allergici

soggetti che si espongono a trattamenti ultravioletti

soggetti con gravi infezioni urinarie

Prima di qualsiasi utilizzo, in cucina e eterno, è preferibile chiedere il parere del medico.