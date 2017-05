Ansiolitici: tutto quello che devi sapere

66 visite

Gli ansiolitici sono farmaci usati per combattere gravi stati di ansia, ma negli ultimi tempi vengono impiegati anche per la cura di altri disturbi. Secondo delle statistiche europee il consumo di questi medicinali si è raddoppiato nell’ultimo decennio.

Questi dati non sono certo tranquillizzanti, spesso degli ansiolitici se fa un uso scorretto e in molti casi addirittura se ne abusa. I farmaci in genere vanno presi solo se strettamente necessari, un abuso può causare gravi conseguenze, maggiori se parliamo degli ansiolitici. Oggi anche per un po’ di stress si ricorre all’ansiolitico, il che è assolutamente sbagliato.

Cerchiamo di capire chi assume farmaci ansiolitici e perchè? Quali problemi causano se ne abusiamo? Come agiscono? Come rimediare ai disturbi emotivi e stati ansiosi con rimedi alternativi e meno “dannosi”?.

Perchè si ricorre agli ansiolitici?

I farmaci ansiolitici vengono presi con molta naturalezza e anche se non prescritti dallo specialista. Spesso i motivi per cui un soggetto ricorre agli ansiolitici sono banali, come:

insonnia e difficoltà ad addormentarsi

e difficoltà ad addormentarsi traumi psichici

problemi sociali

problemi personali

complessi esistenziali

problemi lavorativi o scolastici

etc

La terapia psicologica è una soluzione che va valutata attentamente perchè, oltre ad alleviare i sintomi, fornisce anche gli strumenti per modificare le risposte personali a stimoli esterni che procurano ansia e paura. La situazione si fa molto più delicata se ad assumere troppi ansiolitici sono i giovani. Siamo sicuri che si fa un uso corretto di questa categoria di farmaci molto “potente”?.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, in Italia non c’è una conoscenza adeguata e una coscienza dell’utilizzo del farmaco ansiolitico. Pensate che il consumo di ansiolitici nel nostro Paese è una dipendenza che occupa il terzo posto (dietro ad alcol e fumo).