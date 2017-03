Aperitivi light per stare in compagnia senza ingrassare

E’ sempre più diffusa l’abitudine di fare l’happy hour, un momento di relax da condividere con gli amici al bar, dopo il lavoro. Spesso però il delizioso intermezzo prima di cena, offre così tante calorie e grassi da equivalere in tutto e per tutto ad un pasto e ci si ritrova così facilmente in sovrappeso poiché a conti fatti è come se si cenasse due volte!

Questo non vuol dire rinunciare al piacere ma prestare semplicemente attenzione a ciò che si mangia e si beve. E’ infatti possibili scegliere cose più salutari e dietetiche, basta essere informati.

Evita gli snack salati!

Innanzitutto è opportuno evitare i comuni stuzzichini da bancone, quali patatine, noccioline e salatini che contengono molto sale, il che induce a bere di più, genera molta ritenzione idrica e al tempo stesso ci fa immettere una quantità notevole di calorie e grassi. Per avere un’idea basta tenere a mente che 100 gr di patatine forniscono 550 calorie, 100 gr di salatini contengono 400 calorie, 100 gr di pizzetta offre 300 calorie. Sono i grassi, in questo caso, le fonti principali da cui provengono le calorie: olio di frittura, salse o formaggio, oli vegetali per la frutta secca e le olive.

Tendenzialmente quindi è bene evitare gli spuntini salati di questo genere. Via libera invece a verdurine grigliate, o crude in pinzimonio, tagliate di frutta fresca di stagione, cetriolini, sedano ecc.