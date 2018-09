App da usare in vacanza

0 visite

Le applicazioni sul nostro smartphone ormai rispondono a qualsiasi tipo di esigenza e facilitano molte azioni della nostra quotidianità. Anche per le nostre vacanze estive abbiamo a disposizione tutta una serie di app che possono aiutarci a trascorrere al meglio il nostro periodo di ferie.

Sono diverse, infatti, le applicazioni che è possibile scaricare sullo smartphone sia per cercare i posti migliori o quelli da evitare per le vacanze, sia per intrattenerci durante i momenti di relax magari sotto l’ombrellone o a bordo piscina, e soprattutto esistono app che ci danno una mano a risolvere piccoli inconvenienti o problemi che si presentano durante la vacanza.

Ad esempio molto comuni sono le app che ci indicano i momenti della giornata in cui sarebbe meglio non esporsi al sole per evitare scottature, oppure ci segnalano le zone di mare in cui andare per le condizioni climatiche favorevoli, molte app invece ci aiutano ad organizzare i viaggi.

Insomma alcune tipologie di applicazioni sono pensate proprio per rendere più belle e piacevoli le vacanze estive, vediamo quali sono le migliori e le più utili da scaricare e da usare per le nostre vacanze.

App per organizzare il viaggio:

Ormai la maggior parte delle persone si organizza le vacanze da sé evitando di rivolgersi ad agenzie, in questo caso oltre ai tanti siti online che danno la possibilità di prenotare viaggi, hotel, e altro, esistono anche alcune app estremamente utili ed efficaci per organizzare al meglio le nostre vacanze.

Le app ci possono dare una mano sia per prenotare il viaggio e il pernottamento, sia per scegliere cosa fare e cosa vedere nel posto in cui stiamo trascorrendo la nostra vacanza. Vediamo alcune app da poter usare per organizzare un vacanza:

Virail:

Tra le app che ci consentono di organizzare il viaggio velocemente, prenotando i mezzi di trasporto più convenienti o più comodi per raggiungere una determinata meta, abbiamo una nuovissima e apprezzatissima app.

Si tratta di Virail, una piattaforma di viaggio con annessa la sua app, che confronta tutti i mezzi di trasporto in ogni parte del mondo, così da consentire di trovare velocemente la soluzione di viaggio più conveniente, veloce o comodo a seconda delle esigenze.

Packpoint:

Packpoint è l’app ideale per chi è talmente confuso e disordinato che non sa da dove partire nella preparazione della valigia prima di una vacanza, o per chi è talmente preciso da voler organizzare nei minimi particolare la valigia perfetta con tutto ciò che potrà servire durante la permanenza fuori casa.

L’app aiuta a scegliere cosa è meglio mettere in valigia a seconda della meta, del tipo di vacanza, delle condizioni climatiche che potrai trovare, insomma è un aiuto davvero pratico e utile per non dimenticare di mettere in valigia ciò che è indispensabile per affrontare qualsiasi tipo di vacanza. È un app facile da usare, e gratuita anche se al suo interno ci sono alcuni servizi a pagamento.

CoolCousin:

Quest’applicazione va a sostituire un po quello che il tipico cugino o parente che si ha in giro per il mondo e che ci torna utile quando siamo in posto per indicarci posti carini da visitare. L’app infatti propone tutta una serie di consigli di residenti esperti, su cosa fare, cosa vedere nella zona di vacanza che abbiamo scelto.

Spiagge Italia:

Se si è indecisi su che spiaggia scegliere una volta approdati in zone di mare italiane, c’è un’app che ci aiuta a selezionare le migliori spiagge italiane.

Spiagge Italia infatti ci fornisce una lista che comprende oltre 1300 litorali presenti in Italia e oltre a cercare la spiaggia più vicina è anche possibile verificare i servizi disponibili sulla spiaggia o nelle vicinanze, come ad esempio bagni, bar, ristoranti, spazio dedicato ai nostri cani zampe.

Insomma con quest’applicazione è possibile trovare le spiagge più belle e attrezzate d’Italia, in poco tempo e con comodità.

App per mangiare fuori:

Quando si è in vacanza spesso non si conosce bene il posto e i dintorni, ma si può avere l’esigenza di andare a mangiare fuori e non sempre è facile trovare posti carini in cui pranzare o cenare. In questi casi è possibile affidarsi a diverse app anche molto note e pubblicizzate che rispondono a questa esigenza, tra queste abbiamo:

The Fork:

È un’applicazione che permette di prenotare in circa 40 mila ristoranti presenti in 11 paesi ed è attiva in Italia, Svizzera, Belgio, Portogallo, Spagna, Francia, Brasile, Australia, Olanda, Danimarca e Svezia.

The Fork consente all’utente di scegliere il ristorante in base alle proprie preferenze, al luogo, ai costi, al tipo di cucina, si possono inoltre consultare le recensioni dei clienti, si può controllare la disponibilità in tempo reale, i tempi di attesa, e prenotare velocemente il tavolo online.

TripAdvisor:

TripAdvisor è un’app molto famosa che ci da una mano a scegliere dove andare a mangiare in base alla città in cui ci troviamo. È un’applicazione in cui in generale è possibile trovare recensioni di moltissimi luoghi nel mondo inclusi i ristoranti, è inoltre possibile prenotare online il proprio tavolo.

Zomato:

Zomato è un’app molto simile a TripAdivisor, che fornisce informazioni su circa un milione di ristoranti sparsi in 22 paesi del mondo, ci dà informazioni sul menù, sul costo, e si possono consultare molte recensioni.

App da usare sotto l’ombrellone:

In spiaggia o in piscina quando si è in totale relax sul lettino, a bordo piscina o sotto l’ombrellone, molte persone amano intrattenersi con riviste, libri, giochi divertenti o l’immancabile settimana enigmistica.

Oggi grazie alle applicazioni scaricabili sugli smartphone, è possibile intrattenersi senza portarsi dietro il peso di riviste, giornali o altro, basta solo uno smartphone, una buona connessione e le app giuste.

Esistono infatti app perfette da usare in vacanza durante le giornate di mare, come ad esempio:

Settimana Enigmistica:

Se non si ha tempo di passare in edicola per acquistare la famosa settimana enigmistica, non c’è da disperarsi perché ora basta scaricare l’app gratuita della Settimana Enigmistica e divertirsi facendo rebus, cruciverba direttamente sullo smartphone. Tuttavia anche se l’applicazione è scaricabile gratuitamente, bisogna pagare ogni volta 1,50 euro per avere io nuovi numeri in uscita.

World UV:

Questa è un’applicazione utile e ideale per l’estate, da utilizzare sotto l’ombrellone, poiché ci protegge dal pericolo delle scottature. Come? È un’app sviluppata in collaborazione con l’associazione Dermatologi Britannica, che protegge la pelle durante le lunghe esposizioni al sole dando consigli su come evitare le scottature in base al tipo di pelle, gli orari più indicati per stare al sole, controlla le previsioni del tempo e la potenza dei raggi UV durante il giorno in più di 1000 posti in tutto il mondo.

TabooDroid:

Chi ama i giochi di gruppo e da tavola, da fare anche in vacanza magari sulla spiaggia tra un bagno e l’altro, grazie alle app ha la possibilità di avere giochi da tavolo a portata di mano direttamente sullo smartphone. Sono tante le applicazioni di giochi e intrattenimenti vari da poter fare sotto l’ombrellone, ma sicuramente uno dei più divertenti da fare in gruppo è il famoso gioco di parole Taboo.

TabooDroid è l’app completamente gratuita del gioco da tavola Taboo, con oltre 1000 parole da portare sempre con te. Con TabooDroid il divertimento con gli amici è assicurato, è il gioco ideale da fare a mare o in vacanza.

App per controllare le condizioni climatiche:

Le condizioni climatiche spesso influenzano le nostre vacanze e a volte le rovinano, soprattutto in estate quando non aspettiamo altro che qualche giorno di relax sotto il sole delle nostre spiagge italiane e invece si presentano nuvole e pioggia a rovinare i nostri piani.

Tutti quindi ci preoccupiamo di monitorare e controllare continuamente il meteo nelle zone di mare che abbiamo scelto per le nostre vacanze, così da essere sicuri di trovare o meno condizioni climatiche favorevoli. Per questo sono state sviluppate molte app che controllano il meteo e tra queste c’è un’app italiana perfetta per tenere sotto controllo il meteo nella maggior parte delle spiagge italiane:

SeaCondition:

Si tratta di un’applicazione ideale per le vacanze a mare, pensata da un team italiano, che sfrutta le previsioni meteorologiche del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, e ha una buona precisione nelle previsioni fino a cinque giorni d’anticipo di ogni posto che si affaccia sul Mediterraneo.

Le previsioni vengono aggiornate ogni 3 ore e ci sono anche le indicazioni sulla forza e la direzione del vento oltre che notizie affidabili sule condizioni del mare.