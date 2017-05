Combattere il colesterolo in eccesso con Armolipid Plus

Una predisposizione genetica o un’alimentazione poco sana, possono causare l’aumento dei livelli di colesterolo nel sangue. Quando si verifica questa condizione, le arterie rischiano di ostruirsi non permettendo al flusso circolatorio sanguigno di raggiungere correttamente tutti gli organi.

In questi casi, il rischio di essere colpiti da malattie cardiovascolari aumenta. Oggi ci viene in aiuto Armolipid Plus, un integratore alimentare che favorisce il controllo del colesterolo plasmatico.

Cos’è Armolipid Plus

Armolipid Plus contiene sostanze di natura vegetale in grado di ridurre il colesterolo e di stabilizzarlo a livelli normali per il nostro organismo. Si tratta di un prodotto a base di riso rosso fermentato, policosanoli, coenzima Q10, berberina, acido folico e astaxantina.

Riso rosso fermentato: viene prodotto dalla fermentazione del riso con un lievito (Monascus purpureus). All’interno di questa sostanza così composta, è presente la monoclina K . Si tratta di un prodotto naturale che contiene la stessa struttura chimica delle particelle che metabolizzano il colesterolo nel sangue. La sua efficacia dipende dalla quantità di dose somministrata.

Policosanoli: anch'essi di natura vegetale. Sono un composto formato da alcoli grassi contenuti nella parte cerosa della canna da zucchero, nella crusca di riso e nella c'era d'api.

Coenzima Q10: è un elemento che si trova fisiologicamente nel nostro organismo. Il suo ruolo si svolge nelle reazioni ossido-riduttive di sintesi dell'ATP .

. Acido folico: anche questo è un costituente fisiologico del corpo e controlla i livelli di omocisteina nel sangue. Quest’ultima è prodotta naturalmente dall’organismo a seguito della metabolizzazione della metionina , un aminoacido che introduciamo con l’alimentazione. Solitamente, l’omocisteina viene poi trasformata nuovamente in metionina. A volte però, questo processo non avviene e l’omocisteina in eccesso può accumularsi in modo pericoloso per gli organi e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari.

Astaxantina: è un elemento che deriva da un'alga ed è legato al giusto svolgimento delle reazioni ossido-riduttive.

La composizione di Armolipid Plus dunque, non solo normalizza i livelli di colesterolo, ma riduce la quantità di omocisteina nel sangue e fornisce un gran numero di antiossidanti naturali, in grado di contrastare i potenziali danni provocati dall’accumulo di colesterolo nelle arterie. Armolipid Plus può essere consumato anche dai soggetti affetti da celiachia, in quanto privo di glutine.

Come assumere Armolipid Plus

La terapia con Armolipid Plus prevede l’assunzione di una compressa al giorno, preferibilmente insieme o subito dopo il pasto serale. In questo modo, viene favorito l’assorbimento delle componenti del’integratore.