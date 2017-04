Arti marziali: quale scegliere?

134 visite

Le arti marziali sono discipline di combattimento che agiscono a livello psicofisico. Come tante altre discipline sportive anche le arti marziali si suddividono in diverse specialità, ognuna con caratteristiche proprie in base all’obiettivo che si intende raggiungere.

Le arti marziali hanno origini antiche, sono nate infatti come tecniche di combattimento dei guerrieri orientali e avevano lo scopo di allenare corpo, mente e spirito. Una disciplina a 360° che l’Occidente ha preso in prestito ideando tante diverse tipologie agonistiche volte alla difesa personale e al fitness.

Oggi sono tante le persone che scelgono di seguire corsi di arti marziali, dai bambini alle donne, complice anche una società più complessa in cui a difesa della propria incolumità ha un valore molto importante.

Vediamo insieme come scegliere l’arte marziale giusta, quella più adatta allo scopo che si vuole raggiungere e alle caratteristiche individuali di ogni singolo soggetto.

Boxe

E’ una disciplina anglosassone, nata per gli uomini, ma che oggi (grazie alle sue svariate versione come la kick boxing) è sempre più apprezzata anche dal gentilsesso.

Le tecniche e la gestualità si ispirano molto al tradizionale karate, dal quale però si distingue per l’uso di guantoni, sacco e varie protezioni per il corpo. Perchè scegliere la boxe? Non solo per le gesta dei grandi sportivi del passato, ma soprattutto per perdere peso e sentirsi in forma.

La boxe è una disciplina efficace per:

aiutare il sistema cardiovascolare

rafforzare la resistenza fisica

scolpire il fisico in tempi brevi

rassodare gambe e glutei

rinforzare addominali

bruciare calorie e dimagrire

A chi è adatta la boxe?

La boxe è un allenamento abbastanza faticoso, grazie alla stimolazione del sistema endocrino per bruciare calorie, è molto apprezzato da chi vuole dimagrire e ritrovare una forma ideale.

La boxe accelera il metabolismo e dal punto di vista psicologico fa molto effetto sullo stress (riducendolo) e aumenta l’autostima. Molto consigliata la variante in acqua (acqua-boxing) da seguire in piscina (leggi anche Fitness in acqua). L’allenamento di boxe deve essere svolto almeno 2 volte a settimana (3 per i più atletici) e consente un consumo di calorie notevole (circa 750 all’ora).

Karate

Eccoci alla tradizionale disciplina nipponica, la varietà di arte marziali originaria del Giappone viene scelta da chi desidera prendere maggiormente consapevolezza della propria forza e della capacità di controllarla.

L’allenamento di karate ha la sua efficacia in quanto: