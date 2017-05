Arvenum: un rapido rimedio contro emorroidi e vene varicose

L’Avernum è un farmaco vasoprotettore efficace nel trattamento di disturbi flebitici delle emorroidi, delle varici e di affezioni legate alla fragilità capillare o a insufficienza venosa. Si tratta di compresse a base di diosmina ed esperdina, acquistabile senza obbligo di prescrizione.

La diosmina può essere estratta da alcuni agrumi, quali arance e pompelmi o ottenuta per via semisintetica ed ha un forte potere nel curare i deficit dei vasi sanguigni.

I farmaci vasoprotettori rinforzano l’elasticità dei vasi sanguigni e riducono il gonfiore alla gambe, svolgendo quindi un ruolo primario nell’alleviare il senso di pesantezza degli arti inferiori. La loro efficacia è dovuta soprattutto alla loro formula composta da flavonoidi: potenti sostanze in grado di prendersi cura del sistema circolatorio che è possibile trovare anche nei mirtilli.

Avernum viene assunto per alleviare i sintomi di disturbi associati alla difficoltà del sangue di ritornare verso il cuore. Questa condizione può manifestarsi con, crampi ai polpacci, caviglie gonfie, pesantezza delle gambe e vene varicose. Può essere assunto anche per trattare stati di fragilità capillare.

Avernum per curare le emorroidi

Avernum è un valido aiutante nella cura delle insufficienze venose del plesso emorroidario. È molto frequente, infatti, soffrire di un cattivo deflusso del sangue a livello anale, causando l’infiammazione delle emorroidi – vene localizzate nella parte finale dell’ano – che possono così provocare dolore o addirittura la loro fuoriuscita.

Le emorroidi sono strutture vascolari importanti perché mantengono la continenza fecale, evitando la defecazione in mancanza dello stimolo giusto.

Spesso, a causa di un’alimentazione scorretta caratterizzata da una dieta povera di vitamina C, acqua e fibre, queste vene possono alterare il proprio stato fisiologico e causare fastidi e disagi, oltre che perdita di sangue. In alcuni casi, rendono anche impossibile sedersi.

La diosmina e l’esperdina contenute nel farmaco, sono dei flavonoidi molto indicati proprio per trattare questa condizione. In sole due settimane di trattamento riescono a ridurre dolore e sanguinamento in modo considerevole.

Come agisce Avernum

I benefici riscontrabili con Avernum sono riconducibili all’azione dei due principi attivi contenuti nel farmaco. È in grado di aumentare il tono venoso, diminuendo la sensibilità e riducendo le stasi.

Agisce sulla microcircolazione e riesce efficacemente a migliorare la permeabilità e la resistenza dei capillari. Può essere un buon aiuto nel trattamento preventivo delle vene varicose, dovute proprio all’insufficiente lavoro delle vene.

Modalità d’uso

La posologia indicata è di due compresse al giorno da assumere durante i pasti principali. Se si utilizza Arvenum per trattare le emorroidi, nei periodi di fase acuta del disturbo è possibile prendere fino a sei compresse nei primi quattro giorni, per poi scendere a quattro compresse nei successivi tre giorni.

Controindicazioni

Generalmente Arvenum non comporta alcuna sorta di controindicazione. Tuttavia, possono presentarsi casi di ipersensibilità ai principi attivi o agli eccipienti contenuti nel farmaco. Ne è sconsigliata l’assunzione durante la gravidanza o l’allattamento al seno.





Alcuni degli effetti collaterali più comuni sono nausea e diarrea. Sono stati riscontrati anche casi, più rari, di cefalea, vertigini, sfoghi cutanei, prurito e orticaria.

Non sono noti eventuali controindicazioni dovute a sovradosaggio, ma in caso di un’assunzione superiore ai livelli indicati, si consiglia di rivolgersi al proprio medico.

Nonostante Arvenum possa essere acquistato senza ricetta medica, è bene chiedere un parere al medico e fare una preventiva visita in vista per stabilire natura e gravità del problema.

La confezione da 30 compresse del farmaco è venduta a 15 euro, quella contenente 60 pillole costa invece 27 euro.