173 visite

L’astenia è una condizione psico-fisica che porta con sé sintomi ben precisi come debolezza,affaticamento, stanchezza e mancanza di forze, a volte talmente acuta da limitare qualsiasi tipo di attività. L’astenia è un termine che deriva dal greco e significa letteralmente “senza forze”, può colpire gli individui di qualsiasi sesso e età e all’apparenza senza una precisa motivazione.

Quante volte abbiamo sentito dire ad amici o famigliari “Mi sento senza forza” e anche noi siamo stati spesso oggetto di tale condizione inspiegabile che causa un malessere generale. Quali sono le cause dell’astenia? Quali sintomi specifici ci indicano che siamo stati colpiti da astenia? Quali fasce d’età sono più a rischio? Come intervenire per risolvere il problema e riprendere la nostra naturale energia? Quali rimedi adottare?

Cause dell’astenia

L’astenia è uno stato di debolezza estrema che colpisce in modo improvviso e coinvolge mente e corpo. Lo stato astenico può essere dovuto a diverse cause fisiologiche, patologiche o psicologiche come ad esempio:

cambi di stagione (soprattutto in concomitanza con l’arrivo della primavera). Leggi come combattere la stanchezza primaverile?

(soprattutto in concomitanza con l’arrivo della primavera). Leggi mancanza di sonno

carenze vitaminiche

scorretto stile di vita

stress e ansia

e ansia malattie legate al metabolismo

malattie del sistema endocrino

infezioni

problemi cardiaci

problemi respiratori

malattie autoimmuni

tumori (nei casi più gravi)

Come ci accorgiamo di essere stati colpiti da astenia? Quando non riusciamo a fare nulla, dalle semplici passeggiate al riposo notturno, quando non abbiamo voglia di fare i servizi e le faccende domestiche, quando abbiamo difficoltà di fronte a semplici impegni quotidiani (come il cambio di stagione nell’armadio). Nel prossimo paragrafo ci concentreremo sui principali sintomi dell’astenia.

Sintomi dell’astenia

I sintomi dell’astenia possono essere confusi con altri fastidi, problematiche e patologie. Se il senso debolezza e affaticamento non ha nulla a che fare con i cambi di stagione, con carenze nutritive o altre cause “banali” precedentemente descritte e i sintomi si prolungano per troppo tempo è consigliabile rivolgersi al medico e descrivergli le avvisaglie che avvertiamo durante il periodo di stanchezza.

I sintomi più comuni e diffusi dell’astenia, soprattutto da chi è stato colpito da questo stato di affaticamento improvviso sono: