Gli attacchi di panico nel sonno sono un disturbo molto difficile da affrontare, sono caratterizzati da improvvisi risvegli durante la notte accompagnati da stati di forte agitazione, ansia e paura. Gli attacchi di panico possono comparire anche prima di coricarsi a causa di pensieri e preoccupazioni legate alle varie problematiche quotidiane.

In ognuno dei due casi esistono dei rimedi per cercare di ridurre il problema e assicurarsi un sonno più sereno. Scopriamo perchè compaiono gli attacchi di panico nel sonno e come combatterli.

Sintomi degli attacchi di panico nel sonno

Gli attacchi di panico nel sonno sono caratterizzati da una scarsa produzione di serotonina, il neurotrasmettitore adibito a favorire il rilassamento e conciliare il sonno. Tra i sintomi più comuni e diffusi nei soggetti colpiti da attacchi di panico notturni:

cuore che batte all’impazzata

palpitazioni

tachicardia

forte sudorazioni

alternanza di vampate di calore e brividi di freddo

senso di soffocamento

difficoltà nella respirazione

paura che ci sta accadendo qualcosa di brutto

Tutte queste sensazioni e sintomi portano automaticamente alla paura e al terrore che qualcosa di grave sta capitando, ecco allora scatenarsi il vero e proprio attacco di panico, che se non controllato può portare a spiacevoli conseguenze (anche paralisi).

In genere l’attacco di panico notturno dura massimo 10 minuti, è importante provare a gestire questa sensazione soprattutto se si è abituati alla problematica. Come eliminare il disturbo o almeno provare a ridurlo? Vediamo insieme quali rimedi adottare.