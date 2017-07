Aumentare il volume delle labbra in modo naturale

La prima parte del corpo che ci colpisce di una nuova persona che incontriamo è il viso: capelli, occhi, naso, zigomi, tutto è attentamente valutato al primo sguardo. Se poi iniziamo a conversare con un nuovo conoscente, la nostra attenzione si focalizzerà soprattutto sulle labbra.

Molti psicologi, sostengono che proprio dalla freschezza, dalla luminosità e dalla pienezza delle labbra, la maggior parte degli uomini giudichino la sensualità di una donna. Proprio per questo motivo, molte celebrità e anche molte donne comuni, ricorrono alla chirurgia estetica e alle iniezioni all’acido ialuronico, per dare alle proprie labbra una forma più seducente e piena.

Tuttavia, sottoporsi a trattamenti così invasivi comporta il più delle volte molte controindicazioni e spesso non è il metodo migliore per avere labbra impeccabili e carnose. Esistono, infatti, esercizi mirati e piccoli segreti estetici, che permettono in modo del tutto naturale e sicuro di avere labbra più seducenti, senza spendere una fortuna.

Scopriamo assieme quali sono gli esercizi più efficaci per le labbra e i trattamenti naturali da poter effettuare e preparare da sole in casa per essere più belle e sexy.

Esercizio della lucertola

L’esercizio lucertola è un allenamento di ginnastica facciale molto efficace per ristabilire la giusta linea delle labbra, riempirle ed eliminare le rughe attorno alla bocca.

Per ottenere risultati evidenti dovrete ovviamente essere costanti nel ripeterlo, in questo modo avrete delle labbra molto sensuali senza dover ricorrere al silicone.

Ecco come eseguire l’esercizio:

Mettete le labbra tra i denti e stendetele premendo leggermente.

Aiutandovi con la punta delle dita, premete gli angoli della bocca e con movimento ritmico cercate di liberare le labbra dalla presa dei denti, ma nello stesso istante sforzatevi di trattenerle mordendole leggermente nella posizione di partenza.

Ripetete il movimento a ritmo moderato fino ad avvertire un lieve bruciore.

Doccia a contrasto per avere labbra più piene

Si tratta di un metodo infallibile che garantisce risultati sorprendenti nell’aumentare il volume delle labbra.

Procedete nel seguente modo:

Cominciate mordendovi le labbra. Mordicchiatele in tutta la loro lunghezza per circa 2 minuti e dopodiché bagnatele con acqua calda e senza far passare troppo tempo strofinatele con un cubetto di ghiaccio per circa 1 minuto.

Il procedimento va eseguito 2 volte al giorno, mattina e sera e vi donerà un visibile aumento del volume delle labbra e un colore più brillante.

Massaggio volumizzante

Per contrastare e ritardare l’inevitabile assottigliamento delle labbra legato all’avanzare dell’età è utile fare un massaggio specifico, preferibilmente la mattina con l’ausilio di uno spazzolino da denti morbido.

Per fare il massaggio:

Applicate sulle labbra una miscela composta da un cucchiaino di miele e un cucchiaino d’olio d’oliva e massaggiate dolcemente con lo spazzolino per circa 1 minuto.

Senza risciacquare a fine esercizio applicate un po’ di burro cacao sulle labbra.

Trattamento nutriente

Per ottenere labbra piene e voluminose occorre nutrirle a dovere, soprattutto se tendono a seccarsi. L’olio vegetale miscelato a qualche goccia di succo di limone costituisce un ottimo ingrediente per un efficace nutrimento quotidiano delle labbra.

Una volta al giorno strofinate questa miscela delicatamente per circa 10 minuti e dopo rimuovetela con una salvietta umida.

Maschere naturali

Scopriamo ora quali sono le maschere a base di ingredienti naturali e facili da reperire nella vostra dispensa, per avere delle labbra a prova di bacio.

Maschera antisecchezza

Per avere labbra sempre morbide ed evitare che si screpolino, 1 volta a settimana potete fare una maschera a base di carote, pesche, banane, miele e latte. Frullate il tutto e applicate il composto sulle labbra lasciando in posa per 7-10 minuti. Dopo averlo rimosso con un batuffolo di cotone, applicate del balsamo nutriente per le labbra.

Maschera al peperoncino

La maschera a base di peperoncino è perfetta per dare alle proprie labbra un volume aggiuntivo in poco tempo.

Questo tipo di maschera, ha il beneficio di attivare un maggiore afflusso di sangue alle labbra e migliorare il metabolismo nei tessuti. Se usata regolarmente, l’effetto volumizzante diverrà permanente.

Se siete allergiche al peperoncino, potete preparare questa ricetta naturale anche senza utilizzare questo ingrediente, in tal caso però il tempo di posa della maschera dovrà essere un po’ più lungo.

Per la preparazione di questa maschera nutriente procedete nel seguente modo: