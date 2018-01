Avena: benefici e proprietà

8 visite

L’avena è un cereale ricco di fibre molto utile per controllare i livelli di colesterolo nel sangue. Particolarmente indicato anche in casi di depressione, insonnia, nervosismo. L’avena mantiene la crusca e il germe (parti del chicco in cui si trovano la maggior parte dei nutrienti), a differenza di altri cereali come ad esempio il frumento e l’orzo.

L’avena contiene il betaglucano, un tipo di fibra solubile che funziona come una spugna. Questa fibra intrappola il colesterolo di provenienza alienetare in un gel appiccicoso che attraversa l’intestino. I chicchi contengono molta percentuale di amido e di altri glucidi, il 14 % di proteine e un 7% di grassi.

Sono presenti anche vitamine del gruppo B, acido pantotenico, enzimi, minerali, oligoelementi e un alcaloide, l’aveina che ha un effetto tonificante, energetico e riequilibrante. Può essere mal tollerata da chi soffre di allergie o intolleranze al nickel.





Avena benefici

Chi soffre di stress o di cali di attenzione, come ad esempio gli studenti che hanno un carico di lavoro particolarmente pesante o sono sotto esame, possono usare l’avena come calmante. Molto indicata anche per gli sportivi e le neo mamme in fase di allattamento. Usata anche da chi soffre di gastrite o per i convalescenti grazie alla sua facile digeribilità. È una fonte di carboidrati a lenta digestione e non provoca forti picchi insulinici. In questo modo l’organismo riceva la giusta energia a lungo termine.

Può essere assunta anche dai celiaci, in quando se non contaminata da altri cerali, presenta una tossicità pressoché nulla per loro. Grazie all’alto contenuto di fibre, riesce a garantire il corretto funzionamento dell’intestino e di conseguenza della digestione. Fornisce un valido aiuto per la riduzione del colesterolo.

Inoltre contiene alcuni particolari composti fenolici azotati, gli avenantramidi. Sono degli antinfiammatori molto potenti in grado anche di proteggere dai tumori. Un nuovo studio italiano ha inserito l’avena coltivata in modo naturale tra i cereali biologici di qualità. Un ottimo alleato contro la fame nervosa e la stipsi.

L’avena è inoltre importante per la sintesi proteica in quanto contiene lisina, ed è benefica sia per i vegetariani che i vegani per l’assunzione di amminoacidi essenziali per la formazione delle proteine. La lisina, infatti, è presente solo nei legumi per quanto riguarda il mondo vegetale, mentre scarseggia nei cereali.

I fiocchi di avena

Possiamo gustare l’avena già nelle prime ore della giornata, con un ottimo muesli per colazione. Possiamo anche provare i fiocchi con frutta secca, mandorle, nocciole o frutta essiccata. Chi preferisce può assumere delle barrette ai cereali che possono essere un prodotto commerciale o fatto in casa. Macinando l’avena si può ottenere un’ottima farina. Si possono, poi, creare dei biscotti o del pane fatto in casa.

Si può mescolare a creme e vellutate per addensarle, oppure per preparare una panatura. I fiocchi d’avena interi o macinati sono un ingrediente essenziale per preparare burger vegetali o crocchette. Con i chicchi di avena decorticati si può preparare una minestra.

Se siete in 4 persone, potete contare 200 grammi di avena decorticata e 400 millilitri di brodo vegetale. In cottura aggiungete verdure di stagione a piacimento. In inverno potrete scegliere tra porri, zucca, cimette di cavolfiore. Inoltre potrete aggiungere, secondo i gusti, erbe aromatiche, come il rosmarino, il timo e l’origano, ma anche con dei legumi, e servirla accompagnata con delle fette di pane casereccio.

L’avena non è buona solo in cucina, ma anche per il corpo. Si possono creare, infatti, maschere per il viso, scrub, creme per il corpo o shampoo.