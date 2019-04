4.439 visite

Ricco di grassi e povero di zuccheri semplici, l’avocado è un’ottima fonte di antiossidanti, capace di abbassare il livello di colesterolo nel sangue, idratante, energizzante e alcalinizzante.

Fornisce più proteine del latte e contiene tutti gli amminoacidi essenziali per quest’ultime, nonché i suoi grassi salubri sono utili per la costruzione cellulare e per trasmettere al cervello il senso di sazietà.

Recentemente, è stata scoperta anche la presenza della luteina negli avocado, ossia un carotenoide che aiuta la prevenzione di alcune tipologie cancerose della prostata e alla cervice ed è fondamentale per la salute degli occhi.

Contiene poi, nel complesso, ben 14 minerali che non solo regolano ogni funzione organica, ma son alla base della crescita e la stimolano.

E’ un alimento ottimo, buono e completo quindi, ideale per chiunque, che andrebbe mangiato ogni giorno: in cucina, lo si può gustare condito con limone o sale a fette (231 calorie ogni 100gr), oppure insieme a qualsiasi insalata e/o pomodori, o ancora nei frullati e in tutti i preparati che lo richiedono.

Questo perché contiene grassi insaturi che non fanno aumentare il colesterolo; fibre che facilitano il transito intestinale e la purificazione del sangue dai grassi; potassio, calcio, carboidrati, fosforo, vitamina A e del gruppo B e caroteni dall’elevato potere antiossidante.

Rimedi naturali con l’avocado

L’avocado inoltre contiene acido folico che previene le malattie al cuore e, di conseguenza, è ottimo per equilibrare la pressione arteriosa, controllare il diabete, rafforzare il corpo, combattere l’invecchiamento naturale delle cellule e causato dall’inquinamento e dal fumo, contrastare le infezioni intestinali (è facile da digerire e ha capacità astringenti, soprattutto nei casi di diarrea, colite e gastrite)





Può essere utile per calmare i giovani irrequieti (l’agitazione può derivare da una mancanza di potassio), dimagrire (accelera il metabolismo e dona il senso di sazietà), colmare l’assenza di proteine in un’alimentazione vegetariana, dare forze ed energie in periodi di stanchezza o agli sportivi o ai bambini, alle donne gravide, ai malati e agli anziani ed equilibrare il sistema nervoso.

Maschere per viso e capelli con l’avocado

Impacco per i capelli secchi: schiacciate la polpa dell’avocado fino ad ottenere una crema spalmabile. Applicate poi sui capelli (dal cuoio capelluto fino alle punte) per un’ora circa (meglio se avvolgete i capelli in una cuffia o nella pellicola trasparente) e poi sciacquate accuratamente, fate il normale shampoo e non utilizzate il balsamo

è sufficiente qualche goccia di olio di jojoba sulle punte se i capelli sono molto crespi. Se si desidera accentuare l’effetto dell’impacco, aggiungere al composto 2 cucchiaini di miele e due di olio extravergine

Maschera per il viso (tutti i tipi di pelle, per ridare vitalità e luminosità): schiacciate la polpa dell’avocado (che sia molto maturo) e aggiungete poi 2 cucchiai di olio di mandorle. Stendete quindi il composto sul viso e lasciate riposare per 30 minuti. Risciacquate con delicatezza

Maschera per il viso (pelle secca): schiacciate la polpa di un avocado e unite poi un cucchiaino di miele; con una paletta di legno, mescolate bene e stendete poi su viso e collo, massaggiando con delicatezza. Dopo 10 minuti di riposo, procedete con il risciacquo con acqua calda

Maschera per il viso (pelle grassa): schiacciate la polpa di un avocado e unite poi un cucchiaino di succo di limone; con una paletta di legno, mescolate bene e stendete poi su viso e collo, massaggiando con delicatezza. Dopo 10 minuti di riposo, procedete con il risciacquo con acqua calda

Maschera antirughe per il viso ed il collo: frullate 1 avocado maturo e 2 cucchiai di yogurt bianco intero. Aggiungete 1 cucchiaino di miele d’acacia, mescolate bene e poi inglobate anche 1 cucchiaino di olio di Karité e 1 di olio di jojoba. Quando ottenete un composto denso e cremoso, facile da spalmare, la maschera è pronta e potete stenderla sul viso e collo

è ideale come elasticizzante, idratante, rigenerante, emolliente e per dar luce alla pelle. Tenetela in posa per 20 minuti, poi risciacquate con acqua tiepida e tamponate per asciugarvi

Maschera antiage: frullate per un minuto circa, la polpa di ½ avocado, 1 tuorlo d’uovo (che sia fresco!), 1 cucchiaio di succo di aloe, 1 cucchiaio di acqua di cottura di spinaci, e 2 perle gelatinose di olio di borragine e 2 di vitamine E (tutte acquistabili in erboristeria). Stendete sul viso il composto ottenuto e lasciate riposare per 15 minuti.

Risciacquate infine con acqua tiepida. La maschera può essere fatta anche 2 volte a settimana

Maschera per il decolleté: unite la polpa di ½ avocado con 2 cucchiai di farina di grano saraceno, amalgamate bene e solo in seguito, aggiungete 2 cucchiai di olio di germe di grano, 2 cucchiai di olio essenziale di ylang ylang e 10 gocce di olio di rosa mosquita. Quando ottenete un composto cremoso, applicate sul vostro decolleté e lasciate riposare per un quarto d’ora

Scrub esfoliante: miscelate la polpa di un avocado, con l’albume di 1 uovo, 1 cucchiaino di succo di limone e 2 cucchiai di farina d’avena. Quando è pronto il composto, distribuirlo sul collo e viso e lasciate riposare per un quarto d’ora. Risciacquate e sentirete immediatamente la pelle molto più levigata.

Per idratarla, dopo lo scrub, è sufficiente prendere la buccia dello stesso avocado e passarla ove desiderato. L’olio che è in essa contenuto (che così facendo si deposita sull’epidermide) è eccezionale per la salute della pelle. Massaggiate delicatamente, lasciate agire per 10 minuti e lavate poi la pelle con acqua tiepida

Burro di cacao: a bagnomaria, sciogliete 40 gr di cera d’api, 25 gr di miele e 50 gr di olio di avocado. Mescolate bene il tutto e poi togliete dal fuoco. Continuate a girare finché non diviene freddo, e poi versatelo in piccoli vasetti pronti per l’utilizzo.