Barbeveg: il barbecue vegetariano

65 visite

Il barbecue nasce per la carne, ma chi ha detto che i vegani/vegetariani debbano rinunciarvi? Molto spesso, attorno alla griglia, si arrostisce carne a volontà e i vegetariani non possono far altro che guardare, senza toccare nulla. La grigliata è un modo piacevole di trascorrere ore insieme, un momento di svago, di condivisione e di gioia.

Se gli ospiti sono vegetariani e/o vegani o se non si vuole mangiare la solita carne, basterà semplicemente grigliare una serie di verdure oppure utilizzare tofu, seitan, tempeh, pannocchie, patate. La scelta è ricca e varia, via libera alla fantasia. Il tofu è un ingrediente fondamentale, basterà semplicemente marinarlo con olio di oliva, aceto di mele, metterlo sulla griglia e aver cura di far formare una crosta caramellata sopra che lo renderà saporito.

Il seitan va tagliato in piccole parti da infilzare a mo’ di spiedino. Il tampeh può essere bagnato nel vino bianco, nel peperoncino piccante a seconda dei gusti. Piccole indicazioni che possono tornare utili a chi ha scelto di non mangiare carne. Ecco a voi qualche ricetta pratica e veloce per realizzare il barbecue veg!

Patate alla griglia in salsa di alloro

Ingredienti:

6/8 patate medie

qualche foglia di alloro fresco

1 aglio tritato

olio EVO

sale e pepe

Procedimento: In una ciotola amalgamare bene la salsa con alloro, l’aglio, l’olio, il sale, il pepe. Lavare e sbucciare le patate a rondelle. Spennellare le patate con la salsa di alloro e metterle sulla griglia, girandole ogni tanto. Cuocere per circa mezzora finché non saranno morbide e dorate omogeneamente.

Radicchio, melanzane e formaggio alla piastra

È una ricetta per vegetariani, non per vegani, in quanto possono essere usati vari tipi di formaggio.

Ingredienti:

1 radicchio rosso con foglie allungate

1 melanzana

formaggi a scelta

Preparazione: lavare il radicchio e separare le foglie da far asciugare in seguito. Tagliare la melanzana a fette. Tagliare il formaggio a pezzi abbastanza spessi. Aspettare che la piastra sia calda e appoggiare sopra le verdure con i formaggi scelti. Lasciar cuocere per almeno 10 minuti le melanzane, il resto 5 minuti. Servire con un filo d’olio a crudo.

Le salse

Un ruolo fondamentale nel barbecue e anche nel barbeveg è affidato alle salse. Eccone alcune vegetali/vegane:

Mayonese veg

Ingredienti:

100 ml di latte di soia

150 ml di olio di mais

1/2 limone

1 pizzico di sale

1 pizzico di curcuma

2 cucchiaini di senape

Preparazione: mescolare il latte con qualche goccia di limone, curcuma e sale. Frullare il composto. Aggiungere la senape (ce ne sono di diversi tipi, variano di intensità: quella in grani è più forte). Aggiungere l’olio senza smettere di lavorare gli ingredienti. È preferibile l’olio di mais di oliva perché ha un sapore neutro.

Salsa Worchester

Ingredienti:

1 spicchio d’aglio

1/2 scalogno

200 gr di aceto di mele

50 gr di salsa di soia

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaio di senape gialla

1 pizzico di cannella in polvere

1 pizzico di pepe nero macinato

1 pizzico di zenzero in polvere

1 chiodo di garofano

Preparazione: mettere in una pentola aglio, scalogno tritato, aceto, salsa di soia e spezie. Portare a bollore. Lasciare ammorbidire il composto per 20 minuti. Far raffreddare e servire la salsa filtrata.

Salsa di tofu, pomodori secchi e capperi

Ingredienti:

2 cucchiai di capperi salati

6 pomodori secchi sott’olio

1 panetto di tofu naturale

olio extravergine d’oliva

latte di soia

Preparazione: Frullare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea e ben amalgamata. Il latte di soia serve per rendere il composto più cremoso e potrebbe anche non essere utilizzato, tutto dipende dalla morbidezza del tofu scelto.

Salsa barbeveg

Ingredienti:

200 gr di pomodorini

1/2 cipolla

1 spicchio d’aglio

3 cucchiaini di senape

2 cucchiai di zucchero

3 cucchiai di aceto di mele

2 cucchiai di olio

2 cucchiai di salsa Worcester

1 cucchiaio di tabasco

sale e pepe

Preparazione: tritare l’aglio e la cipolla e far soffriggere i due ingredienti in una pentola con l’olio. Versare l’aceto e lasciare sfumare. Unire i pomodori, lo zucchero, la senape con sale e pepe. Cuocere a fuoco lento per 20 minuti. A crudo versare la salsa Worcester e il tabasco. Frullare il composto e far raffreddare prima di servire.