Bava di lumaca: per una pelle perfetta!

La lumaca è un mollusco che tutti conosciamo. Si sposta mediante l’utilizzo di un piede espanso, su cui poggia l’intero corpo dell’animale e, per muoversi più facilmente e velocemente e migliorare l’aderenza alla superficie, la lumaca utilizza una sostanza chiamata mucopolisaccaride, definito comunemente “bava”

E’ prodotta da alcune ghiandole localizzate a livello del piede su cui questo mollusco si sposta.

La bava di lumaca sembrerebbe davvero essere una sostanza dalle proprietà quasi miracolose ed è infatti sempre più impiegata nella cosmesi: ogni anno vengono prodotte sempre più creme a base di questo ingrediente naturale, anche se all’inizio ha diffuso non poco scetticismo al riguardo.

In tanti possono pensare ad una moda passeggera! Invece no, la bava di lumaca funziona davvero e ha delle proprietà interessantiper il benessere della pelle. Lo diceva già Ippocrate 2000 anni fa.

Dopo il siero di vipera e la placenta di pecora, la bava di lumaca sembra la meno disgustosa e risulta essere altrettanto efficace se non di più. La natura ancora una volta è l’alleata perfetta per la nostra salute.

Origini e utilizzo nel corso della storia

In realtà l’uso della bava di lumaca nella cosmetica ha origini antichissime: già nell’Antica Grecia, veniva usata per lenire irritazioni e infiammazioni della pelle e nel Medioevo è stata impiegata nella medicina tradizionale, per curare problemi allo stomaco, arrestare le emorragie e cicatrizzare le ferite e – sotto forma di sciroppo – per curare la tosse e sciogliere il catarro.





Dagli anni 80 è tornata in auge, partendo dal Cile, grazie alla famiglia Bascuna.

Proprietà e benefici della bava di lumaca

Ma quali sono le straordinarie proprietà che vanta questa secrezione naturale prodotta dalle lumache e che benefici ha per la nostra salute e la nostra bellezza? La bava di lumaca è:

Antiossidante : grazie alla grande quantità di vitamina C, contrasta i radicali liberi.

: grazie alla grande quantità di vitamina C, contrasta i radicali liberi. Nutriente: per l’apporto di proteine, vitamine e aminoacidi essenziali, nutre a fondo la nostra pelle.

per l’apporto di proteine, vitamine e aminoacidi essenziali, nutre a fondo la nostra pelle. Esfoliante : l’acido glicolico contenuto nella bava è perfetto per esfoliare delicatamente la pelle e stimolare la produzione di collagene, garantendo una rinnovata luminosità all’incarnato.

: l’acido glicolico contenuto nella bava è perfetto per esfoliare delicatamente la pelle e stimolare la produzione di collagene, garantendo una rinnovata luminosità all’incarnato. Idratante : favorisce l’idratazione dell’epidermide, grazie ancora alle proteine che possiede.

: favorisce l’idratazione dell’epidermide, grazie ancora alle proteine che possiede. Purificante: i peptidi e l’acido glicolico favoriscono l’eliminazione delle tossine e delle impurità e per questo ha anche un’azione anti-acne.

Le proprietà della bava di lumaca, quindi, la rendono un rimedio naturale specialissimo per:

donare nuova elasticità alla pelle, mantenendola giovane

alla pelle, mantenendola giovane favorire l’eliminazione delle cicatrici e attenuare i segni provocati dall’ acne (guarda anche: i migliori oli essenziali per schiarire le cicatrici!)

e attenuare i segni provocati dall’ (guarda anche: i migliori oli essenziali per schiarire le cicatrici!) ridurre notevolmente le smagliature sul seno, sulle cosce, sui glutei e sugli addominali

sul seno, sulle cosce, sui glutei e sugli addominali schiarire le macchie , grazie ai polisaccaridi (ecco le maschere naturali per eliminare le macchie)

, grazie ai polisaccaridi (ecco le maschere naturali per eliminare le macchie) rinforzare i capelli, rendendoli più forti e lucidi e contrastarne la caduta (anche l’olio di eucalipto può combattere la caduta dei capelli)

Combatte l’acne

Gli adolescenti adorano la bava di lumaca perché un potente rimedio per la cura dell’acne. Dopo soli due mesi di trattamento con la bava si sono ottenuti risultati incredibili che hanno fatto rimbalzare dalla sedia noti dermatologi internazionali.

Nella bava sono presenti peptidi che diminuiscono le infiammazioni e i rossori della pelle grazie al muco che ha un effetto purificante. Completa l’azione curativa della pelle l’acido glicolico per il suo effetto astringente.

Pelle rigenerata

Collagene, elastina, acido glicolico, vitamina A ed E: nella bava di lumaca ci sono elementi in grado di rigenerare la pelle. È idratante, nutriente ed esfoliante. Come le più classiche creme di bellezza si usa preferibilmente due volte al giorno, mattino e sera.

Mentre su zone più delicate, dove ci siano macchie o cicatrici si può usare anche tre volte. Già dopo il primo mese si vedono i risultati sulle rughe di espressione.

Controindicazioni

La bava di lumaca è un prodotto al 100% naturale, motivo per il quale non ci dovrebbero essere effetti collaterali derivanti dal suo utilizzo. Tuttavia, i dermatologi consigliano di rispettare le dosi consigliate dal produttore del cosmetico, onde evitare che un sovra utilizzo possa provocare reazioni allergiche.

Sempre in merito ad eventuali reazioni allergiche, si consiglia di testare il prodotto prima su una piccola porzione di pelle e poi, eventualmente, iniziare ad utilizzarlo.

Prezzi

Una crema alla bava di lumaca affidabile e completamente naturale può costare dai 50 euro fino ai 100 euro. La si può reperire in erboristeria o online, dove spesso si trovano forti sconti. Si consiglia sempre di verificare l’affidabilità della marca e del produttore prima di acquistarla. Lo shampoo a base di bava di lumaca, invece, costa mediamente sui 10 euro.