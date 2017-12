I benefici della Tintura madre e gemmoderivati Bioalma

22 visite

Bioalma è un’azienda specializzata in integratori alimentari naturali, specialmente tinture madri e gemmoderivati. Cerca di coadiuvare gli antichi saperi erboristici con nuove tecnologie, sempre all’avanguardia che consentono di creare prodotti ad alta concentrazione e dunque di notevole efficacia.

I prodotti sono ricchi di principii attivi e consentono validi aiuti per varie problematiche. Sono naturali al 100%, realizzati rigorosamente in Italia, notificati al Ministero della Salute, sfruttano materie prime selezionate, analcoliche, adatte anche ai bambini e alle donne in gravidanza.

Quando si estraggono le materie prime, la tecnica prevede l’uso di alcol, come da tradizione erboristica, ma grazie a un metodo particolare viene eliminato in una seconda fase, lasciando solo l’estratto. In più sarà diluito in acqua pura e glicerina per realizzare il prodotto.

Sono senza lattosio, senza glutine e derivati di origine alimentare e per questo adatti anche a vegani, celiaci e per gli intolleranti al lattosio. Inoltre hanno un’altra caratteristica positiva: il prezzo. Sono venduti a prezzi concorrenziali anche su Amazon, possono essere così ricevuti a casa in breve tempo e usati per affrontare disturbi, per cercare di prevenirli o per aiutare l’organismo a reagire per un eventuale problema. I prodotti firmati Bioalma sono tre:

Erismo tintura madre

Tintura madre di sommità fiorite di erisimo, 100% analcolica, aiuta a sostenere il tono della voce, aiuta la funzionalità delle vie respiratorie, svolge un’azione lenitiva ed emolliente per il benessere della mucosa orofaringea. Composta da: glicerina vegetale, acqua pura, erismo o erba dei cantanti e sommità fiorite.

Prodotto che può essere assunto anche dai diabetici in quanto a glicerina è un dolcificante 100% naturale, di origine vegetale a basso contenuto calorico. Va assunto a gocce, diluito in poca acqua. Gli adulti e le donne in gravidanza possono assumerne 40 gocce (2ml) in acqua da una a tre volte al giorno in qualsiasi momento.

Per i bambini 20 gocce in poca acqua da una a tre volte al giorno. Si narra di cantanti che prima di esibirsi fossero completamente afoni e che grazie all’erismo riuscirono ad esibirsi. Viene detta anche “erba del cantante” proprio perché è molto indicata per chi sfrutta la voce a causa del lavoro. La parola “erismo” viene dal greco e significa letteralmente “io salvo il canto”: era già conosciuta nell’antichità.

Ancora oggi molti speaker, cantanti, doppiatori, ma anche insegnati, lo utilizzano trovandone giovamento per malanni di stagione: raucedine, tosse, mal di gola, afonia e le conseguenze: faringiti, laringiti, tracheiti. Anche le gole infiammate dei fumatori possono trovare sollievo.

Ribes nero gemmoderivato

Prodotto da gemme fresche, coltivate in Italia e lavorate in giornata. Composto da: glicerina vegetale, acqua pura, ribes nero e gemme fresche. Gli adulti e le donne incinte possono assumerne da 40 a 120 gocce al giorno, diluite in un pò d’acqua. i bambini, invece, da 20 a 60 gocce. Il ribes nero è una pianta della famiglia delle Sassifragaceae, nota per le proprietà antinfiammatorie, antistaminiche. Un valido aiuto contro la congiuntivite, per le allergie, ma anche per la stanchezza. Viene considerato un cortisone naturale, indicato in caso di asma, riniti allergiche o croniche, bronchiti, laringiti, faringiti e dermatiti. Ha anche un’azione immunostimolante quindi aiuta a combattere la stanchezza e aumenta la resistenza al freddo per prevenire i malanni di stagione. Le foglie hanno azioni depurative e diuretiche, vengono utilizzate sotto forma di infusi o di tinture madri per eliminare l’acido urico e ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Ha alcuni effetti collaterali come ad esempio l’aumento della pressione quindi è controindicato per chi soffre di ipertensione arteriosa. Biosogna sempre consultare un medico prima di assumere qualsiasi tipi di prodotto.

Echinacea tintura madre

L’echinacea favorisce le naturali difese dell’organismo e promuove la funzionalità delle vie urinarie e delle prime vie respiratorie. Questa tintura è composta da: glicerina vegetale, acqua pura, echinacea radici. Gli adulti e le donne in gravidanza possono assumerne da 40 a 120 gocce al giorno, i bambini da 20 a 60. L’echinacea è una pianta immunostimolante utile a rinforzare il sistema immunitario.

Appartiene alla famiglia delle Composite ed è considerato un ottimo antivirale. Un’azione regolare permette di prevenire e curare i sintomi delle malattie tipiche dei raffreddamenti: febbre, raffreddore, tosse e cistite.

I prodotti Bioalma, grazie alla alta concentrazione, al metodo di lavorazione e alla freschezza degli ingredienti, consentono di sfruttare a pieno il potere curativo delle piante da cui sono prodotti.