Benefici di dormire con l’aglio sotto il cuscino

L’aglio è uno degli ingredienti base più adoperati in cucina insieme alla cipolla (non buttate le bucce). Viene utilizzato per la comune salsa oppure per insaporire secondi e verdure. Molto conosciute sono anche le proprietà benefiche dell’aglio per quanto riguarda la salute e il benessere.

Alcune persone stanno adottando un metodo “alternativo” e molto discutibile per alleviare e combattere diversi disturbi e patologie: dormire con uno spicchio d’aglio sotto il cuscino! Questo rituale ha i suoi benefici rafforzati da non pochi fondamenti medico-scientifici. Scopriamo insieme tutti i segreti di dormire insieme all’aglio.

Proprietà dell’aglio

L’aglio è inserito nella lista dei Superalimenti da aggiungere alla dieta personale, grazie alle numerose proprietà contenuto nell’ingrediente e i diversi benefici che vedremo nel prossimo paragrafo. Grazie alla sua composizione l’aglio è in grado di combattere infezioni (antibiotico naturale), disturbi respiratori e metabolici.

Dato che contiene antiossidanti e sostanze antinfiammatorie, è un ottimo alleato della salute cardiovascolare. Contiene poche calorie, circa 100 in 100 g di prodotto.

Benefici di dormire con lo spicchio d’aglio

Non sarà di sicuro un rituale piacevole all’olfatto quello di dormire con l’aglio, ma siamo sicuri che quando scoprirete tutti i benefici che può apportare farete molto volentieri questo sacrificio. Si tratta di una terapia potente ed efficace, adottata per molti secoli.

Ecco perchè fa bene dormire con uno spicchio d’aglio sotto il cuscino (alcune persone lo mettono addirittura nei calzini):