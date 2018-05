Benefici e proprietà del cardamomo nero

0 visite

Il cardamomo è una spezia aromatica comunemente usata per dare un tocco in più a particolari ricette. Fa parte della tradizione gastronomica di molte civiltà del mondo, in particolare quella dell’India e dei Paesi dell’Est. Ha però raggiunto la popolarità in Occidente senza troppa fatica e oggi è una delle spezie più amate.

Mentre la maggior parte delle persone conosce il classico cardamomo verde, è bene sapere che ne esiste un’altra varietà altrettanto benefica. Si tratta del cardamomo nero. Oltre a donare un gusto intenso ai piatti culinari, questo particolare tipo di spezia fa molto bene al nostro organismo.

Può essere facilmente integrato nella propria dieta quotidiana grazie all’ampia varietà di ricette che acquistano subito particolare gusto solo grazie all’aggiunta del cardamomo nero. È possibile anche sceglierne la versione in polvere, così da aggiungerlo a tè, centrifugati, smoothie e a tutte le bevande che preferite.





Il cardamomo nero esiste anche sotto forma di semi masticabili da mettere sotto i denti ogni volta che ve ne viene voglia. L’utilizzo di questa spezie non solo vivacizza il palato, ma permette di prendersi cura della salute e del benessere del corpo grazie alle sua tante proprietà. Scopriamo quali sono queste caratteristiche in che modo il cardamomo nero fa così bene la nostro organismo.

Promuove la salute gastrointestinale

Il cardamomo nero è davvero molto efficace nel preservare la salute gastrointestinale. Supporta le ghiandole nella produzione degli enzimi necessari per una corretta digestione. Stimola inoltre il processo di secrezione dei succhi gastrici e aiuta a tenere sotto controllo il livello di acidità nello stomaco.

Se siete soliti accusare disturbi dell’apparato gastrointestinale, come crampi o bruciore di stomaco, aggiungere in pizzico di cardamomo nero ai propri piatti può essere un’ottima soluzione. Questa spezia contiene importanti sostanze che contrastano poi la costipazione e la formazioni di gas, riducendo così gonfiore e disagio.

Protegge la salute del cuore

Il cardamomo nero è un importante alleato per chi vuole migliorare la salute del proprio apparato cardiocircolatorio. Assumerlo regolarmente aiuta a prevenire diverse patologie che interessano il cuore. È in grado infatti di regolare il ritmo cardiaco. Questo ingrediente riesce anche a ridurre le probabilità di formazione di coaguli di sangue all’interno sistema di circolazione.

Dona sollievo alle vie respiratorie

I soggetti che soffrono spesso di disturbi alle vie respiratorie possono ritrovare il sollievo grazie al consumo regolare di cardamomo nero e, in particolare, dei suoi semi.

Essi agiscono sul tratto respiratorio e rendono più semplice il passaggio dell’aria attraverso i polmoni. Il cardamomo nero riesce a trattare in modo adeguato anche: asma, bronchite e tosse. Allevia poi i fastidi provocati dal raffreddore e lenisce la gola infiammata.

Mantiene i denti in salute

Il cardamomo nero è l’ingrediente base di moltissimi dentifrici. Esso è infatti uno degli ingredienti naturali che risolve in modo più efficace un gran numero di problemi legati ai denti. Combatte le infezioni e consente di eliminare i batteri che si annidano tra la dentatura. Questa spezia mantiene in salute anche le gengive e lascia la bocca fresca a lungo, contrastando così l’alito cattivo.

Depura il corpo

Depurare costantemente il corpo è molto importante per mantenere in salute gli apparati vitali e garantirne il corretto funzionamento. Consumare cardamomo nero permette all’organismo di liberarsi con più facilità da tossine dannose e impurità. Includere la spezia nella propria dieta aiuta inoltre a combattere i radicali liberi, responsabili del decadimento cellulare.

Provate ad aggiungere il cardamomo nero alle vostre ricette e ai vostri drink o, semplicemente, masticatene i semi dopo ogni pasto. In questo modo aiuterete il corpo a liberarsi in fretta dalle sostanze di scarto.

Rigenera la pelle

Utilizzare il cardamomo nero, sia per uso interno che per uso esterno, aiuta la pelle a mantenersi in salute e apparire più levigata. Questo prodotto è ricco di antiossidanti, vitamina C e minerali fondamentali, come il potassio. Un consumo costante di cardamomo nero rimuove le impurità dall’epidermide e regola la circolazione sanguigna verso i tessuti epiteliali.

Applicare il cardamomo nero direttamente sulla pelle la pulisce in profondità e le dona importanti sostanze nutritive. Svolge, infine, un’azione antibatterica che consente di far fronte ad acne e possibile proliferazione di microrganismi infettivi.

La versatilità del cardamomo nero fa sì che possa essere inserito nelle proprie abitudini quotidiane con facilità. Che sia da aggiungere alle ricette o utilizzato come base per trattamenti da applicare in modo topico, questa spezia aiuta l’organismo a stare bene ed è efficace sotto molti punti di vista. Scegliete la versione che preferite tra quelle vendute in commercio e cominciate a prendervi cura del vostro benessere.