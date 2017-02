Benzac di Galderma è un farmaco a base di benzoil perossido usato per il trattamento delle manifestazioni da acne. Il principio attivo di Benzac svolge un’azione antisettica e disinfettante della cute sensibile alle eruzioni acneiche della pelle.

Quando e come usarlo? Chi non deve usare il farmaco contro l’acne? Ci sono effetti collaterali?

Il farmaco che combatte l’acne è molto utile nei soggetti con un’elevata sensibilità acneica della pelle. Benzac è un farmaco per uso topico presente in tre diverse formulaizoni gel:

Le posologie del farmaco (5% e 10%) sono le stesse,come identico è il metodo di applicazione del prodotto. Basta una piccola quantità sulla zona interessata dall’acne precedentemente ben detersa e massaggiare delicatamente. Solo per Benzac® Clean gel al 5% è necessario inumidire la pelle prima dell’applicazione.

Mentre le prime due formulazioni non necessitano di risciacquo, il terzo lo richiede similmente a un tradizionale detergente. Ripetere le applicazioni almeno due volte al giorno, salvo diversa indicazione del medico.

Benzac non deve essere usato in caso di:

Benzac può essere usato tranquillamente anche dalle donne in gravidanza, in quanto non sono noti o riscontrati effetti teratogeni del benzoil perossido. E’ però sconsigliato in caso di allattamento in quanto non è certo se il principio attivo è escreto nel latte materno.

Durante le applicazioni evitare il contatto del gel con occhi e muscose.

Benzac ha effetti collaterali?

Come tutti i farmaci, anche Benzac non è esente da effetti collaterali. Prima di ogni applicazione si consiglia di chiedere il parere del medico. Tra gli effetti indesiderati più comuni e diffusi:

bruciore della pelle

secchezza cutanea

prurito della pelle

eritema cutaneo

dermatite da contatto

Se dovessero presentarsi questi sintomi o altri non elencati è consigliabile sospendere immediatamente il trattamento e rivolgersi al medico.

Dove trovare Benzac?

Benzac è reperibile nelle migliori farmacie e parafarmacie. Il costo del prodotto si aggira intorno ai 20 euro, ma per tutte e tre le formulazioni il costo è a discrezione del farmacista essendo tutto OTC (ovvero un farmaco da banco). C’è una confezione da 15 g al costo di 12 euro circa.

E’ consigliabile non usare il prodotto oltre la data di scadenza, conservare in luogo fresco e asciutto.

Benzac funziona davvero?

Benzac è un gel per acne e brufoli molto efficace. Secondo le opinioni di chi l’ha provato seccherebbe i brufoli in una sola notte. Il costo è proporzionale agli effetti benefici e l’efficacia è superiore ad altri prodotti utilizzati come agenti antisettici e antibatterici.

Nei soggetti sensibili ad acne cutanea, Benzac ha riscosso un enorme successo grazie anche alla facilità di applicazione (soprattutto nelle due formulazioni che non richiedono risciacquo). Benzac è molto utile anche come detergente purificante della cute. Si asciuga facilmente e non lascia la pelle unta. Essendo a Ph acido è molto delicato per la cute mantenendo l’equilibrio naturale della pelle.