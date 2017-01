17.389 visite

E’ ormai risaputo che l’acqua di per sé è un elemento indispensabile per la salute del nostro corpo , in quanto consente all’organismo di svolgere tutte le sue funzioni vitali e di mantenere il giusto livello di idratazione. Se però all’acqua che beviamo a livello giornaliero aggiungiamo anche del succo di limone fresco, avremo un vero e proprio elisir di lunga vita, in quanto tantissimi sono i benefici che derivano da questa buona abitudine di bere acqua e limone al mattino.

Il limone contiene infatti acido citrico, potassio, ferro, fosforo, rame e una buona quantità di vitamine:A,B1,B2,B3,C e P: una vera miniera di elementi nutritivi da un frutto così umile, che non manca in nessuna casa (spesso anche nei giardini) e subito pronto all’uso.

Acqua e limone al mattino

Bere acqua calda e limone la mattina al digiuno ogni giorno riduce l’acidità del ph del sangue che, in base a ciò che mangiamo e del tipo di vita che conduciamo, può essere alcalino e dunque non acido, oppure acido. Ognuno di noi dovrebbe prestare molta attenzione a questo fattore tenendo bassi i livelli di acidità, in quanto è stato ampiamente dimostrato che più il sangue è acido nel suo ph , maggiori sono i rischi di contrarre malattie di ogni genere, prime fra tutte le forme tumorali.

Il succo di limone sebbene sia così acido, una volta nel nostro organismo, determina una reazione basica per cui l’acido citrico si ossida e i sali che ne derivano danno origine a carbonati e bicarbonati di calcio e potassio che contribuiscono all’alcalinità del sangue. Grazie a questa semplice bevanda si riesce inoltre a fluidificare il sangue, a tutta prevenzione di trombosi e colesterolo. Possiamo bere sia acqua calda che acqua tiepida col limone!

Benefici acqua e limone

Il limone rafforza il sistema immunitario perché ricco di vitamina C e di potassio, alleati necessari contro tutti i classici malanni dei mesi più freddi; questi elementi stimolano al tempo stesso anche le funzioni celebrali e nervose, aiutandoci ad essere più attivi e concentrati. La vitamina C rende il limone anche un ottimo alleato per la bellezza e la purificazione della pelle, contro rughe e imperfezioni.

Ottimo per la digestione, in quanto agevola la produzione di bile, indispensabile per digerire e assimilare gli alimenti e velocizzarne il processo. In questi casi è indicato assumere un bicchiere d’acqua con il succo di un limone premuto, da bere subito dopo il pasto, soprattutto se è stato abbondante e ricco di grassi. La digestione risulta così efficiente e si riduce bruciore di stomaco e costipazione.

Assunto quotidianamente, riduce il rischio d’infezione dei tessuti, perché è un antisettico naturale; in alcuni casi può essere applicato anche direttamente sulla zona da trattare, per qualche giorno.