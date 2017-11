Cosa succede se beviamo il caffè a stomaco vuoto?

5.971 visite

L’abitudine più frequente degli italiani potrebbe essere un problema serio per la salute: il caffè. Il problema non è il caffè in se, ma la cattiva abitudine di consumarlo al mattino senza aver prima fatto un’abbondante colazione. Prendere il caffè appena svegli a digiuno è un attacco pericoloso per il proprio stomaco.

Un attacco reso ancora più complicato se a seguire fumiamo anche una sigaretta. La caffeina, infatti, è un alcaloide, ovvero una molecola capace di entrare all’interno di ogni cellula per essere poi trasferita su una porzione del DNA di tutte le cellule dell’organismo.

La caffeina contenuta nella solita tazzina di caffè che consumiamo al mattino appena svegli agisce sul nostro sistema genetico. I sintomi apparenti sono positivi: slancio vitale, energia, umore migliore e facilità di diuresi. Bere una tazzina di caffè è un gesto quotidiano che attraversa il nostro organismo in pochi secondi.





Perchè fa male?

Perchè fa male bere il caffè a stomaco vuoto? Non è il caffè a produrre effetti negativi sul nostro organismo, ma la caffeina contenuta all’interno della bevanda nera. La caffeina, quando nello stomaco non è presente cibo , causa un incremento della secrezione acida gastrica.

A stomaco vuoto in soggetti sensibili l’incremento di acidità generato dalla caffeina può causare lesioni della parete dello stomaco con comparsa di gastrite, ulcera, bruciore, reflusso gastro/esofageo.

Il consiglio è sorseggiare il caffè insieme allo yogurt. L’effetto della caffeina combinata con lo yogurt è più duraturo nel tempo. Cioè i benefici del caffè possono essere prolungati rispetto alla semplice tazzina. Berlo con il latte non serve a nulla perchè contiene tannato di caseina.

Bevi due bicchieri d’acqua!

Prendete l’abitudine appena svegli di bere prima due bicchieri di acqua a temperatura ambiente, poi fare un’abbondante colazione (segui colazione perfetta) e poi sorseggiare una tazzina di caffè. L’importante è non bere mai caffè a digiuno perchè il nostro organismo ne risentirebbe e di conseguenza anche la nostra salute.

Una volta bevuto il caffè non dimenticatevi di conservare i suoi fondi, adatti per un ottimo riutilizzo, per il benessere dei capelli, per la creazione di materiali resistenti e soprattutto i fondi del caffè sono un ottimo ingrediente per preparare gustose torte. E come si dice a Napoli ‘o cafè è na cosa seria’.