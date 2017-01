20.267 visite

Dal colore, pare che sia una mutazione genetica del limone e dell’arancia amara (o limetta), esteticamente è simile ad un arancio-limone, non se ne conosce la vera provenienza ma viene chiamato “il pero del Signore” (perché è simile alla pera bergamotta): che cos’è?

Ecco il bergamotto, l’agrume sferico del genere Citrus che cresce soltanto in Calabria lungo la costa reggina da Villa San Giovanni a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e per questo ha ricevuto il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta) dall’Unione Europea, in quanto alimento “speciale” le cui particolari caratteristiche dipendono e sono legate al territorio in cui nasce.

I suoi frutti verdi diventano gialli quando giungono a maturazione e sono composti da tre parti: la buccia (Esocarpo), ricca di “otricoli” ossia le piccole cavità piene di olio essenziale; il mesocarpo, ossia il tessuto compatto bianco-giallognolo che si trova sotto la buccia; e la polpa (Endocarpo) che, divisa in 10-15 spicchi, contiene i semi. Il succo è di sapore acido amarognolo.

A differenza degli altri “citrus” però, pur essendo commestibile, il frutto non viene mangiato ma utilizzato per estrarre un olio essenziale dalla sua buccia, molto profumato e pregiato. Questo frutto, infatti, è “speciale” perché oltre ad essere DOP, possiede molte proprietà in diversi settori, come il cosmetico, il gastronomico (è utilizzato nel tè Earl Grey, uno dei tè aromatizzati più diffusi al mondo) ed il farmaceutico, ed il suo olio essenziale si trova in molti prodotti quali lo shampoo, il bagno doccia e le creme.

Come agrume, il bergamotto è ovviamente apprezzato per il suo contenuto di vitamina C, Bl e B2 e P nel succo, di vitamina A ed E nel flavedo, che gli consente di divenire molto utile nei casi di disturbi ossei per insufficiente assorbimento calcico, di disturbi della dentizione, di collagenopatie, di astenia o di ipereccitabolità muscolare e neuromuscolare, di eretismo cardiaco, di anemie da ridotto assorbimento di ferro, di congestione epatobiliare e di malattie varie con alterata permeabilità vasale.

Le proprietà dell’ olio essenziale di bergamotto

L’olio essenziale di bergamotto, ossia la parte “nobile” del bergamotto, è molto apprezzato perché è composto da circa 350 elementi chimici che lo differenziano dagli altri oli essenziali di agrumi sia per la quantità così elevata di sostanze sia per le sue proprietà “uniche” tra gli oli essenziali. L’olio essenziale viene prodotto tramite il raspamento della buccia ed è ideale per chi considera troppo dolce l’olio di arancio e mandarino e troppo aspro l’olio di limone: per produrre 1 kg di olio essenziale, sono essenziali 250 kg di bucce.

Ha azione antisettica, sanitizzante, antiflogistica, cicatrizzante, lenitiva, rigenerante e antinfiammatoria per la pelle, in quanto è disinfettante e antibatterico: è dunque indicato in caso di foruncoli, acne, eczemi, psoriasi, dermatite seborroica, tagli, ferite (porre qualche goccia sulla garza sterile che viene usata a protezione), ustioni, punture di insetti, ascessi, cistite, leucorrea ed infezioni del tratto urogenitale.

Bergamotto per curare i geloni

In caso di geloni, utilizzate l’essenza nelle zone colpite poiché possiede la capacità di riattivare la circolazione: utilizzare una soluzione di 5 gr in 100 ml di olio di ricino e sfregare sulla parte interessata. Come antisettico (per la cicatrizzazione), disinfettante e deodorante, mettete poche gocce sulla parte interessata diluendo in alcool (80°) in proporzione 1:1.

Per l’uso interno, diluite 1-6 gocce al giorno, in acqua: è ottimo per le coliche e le infezioni intestinali, le parassitosi intestinali, le digestioni difficoltose, la cistite e i casi di frigidità femminile.

Per i suffumigi, far bollire dell’acqua, toglierla dal fuoco e poi aggiungere 5-8 gocce di essenza: coprite il capo con un asciugamano e respirate il vapore a pieni polmoni.

In caso di alitosi, ascessi e infezioni della bocca, fate dei gargarismi mettendo 5 gocce di bergamotto in un bicchiere di acqua tiepida e procedete facendo sciacqui prolungati, almeno 2 volte al giorno.

Per fare un semicupio (ottimo rimedio naturale per tonificare il corpo e, soprattutto, in caso di problemi ginecologici o relativi alla zona addominale, per aiutare la microcircolazione, distendere le terminazioni nervose e stimolare il rilassamento muscolare), immergetevi nell’acqua fino a coprire tutto il bacino. Aggiungete 8 gocce di essenza di bergamotto e restatevi immersi per almeno un quarto d’ora, 1 o 2 volte ogni giorno.