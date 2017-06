Bevande di benessere per l’estate

163 visite

In estate e con il caldo eccessivo aumentano alcuni fastidi o subentrano nuovi disturbi. Proteggere la pelle, ricaricare le pile, depurare l’intestino e snellire la silhouette sono solo alcune delle conseguenze dell’afa.

Cosa fare? Dissetarsi con le bevande di puro benessere. Ecco qualche consiglio sulla scelta.

Silhouette perfetta sotto il sole

Optimax Body Light di Optima Naturals è una bevanda non solo buona, al gusto di lampone, e pratica da sorseggiare, ma anche una potente arma verde.

Tornare in forma smagliante è facile con la bevanda al gusto di lampone e contenente:

Garcinia Cambogia

caffè verde

pompelmo

fagiolo bianco

Queste sostanze attivano il metabolismo, drenano i liquidi, rallentano l’assorbimento di zuccheri e favoriscono il giusto perso corporeo. Nelle migliori farmacie ed erboristerie al costo di 24,90 euro.

Detox last minute

Fa parte degli integratori della linea Pool Pharma. E’ adatto per depurare scorie e tossine e arrivare in spiaggia totalmente sgonfie. Con polveri disidratate di frutta e verdura, basta sciogliere la bustina in un bicchiere d’acqua.

Contiene cardo, kiwi, zenzero e mele. Nelle migliori farmacie in comode confezioni da 8 bustine al costo di 17,50 euro.





Biolactine Family

Ecco un prodotto da bere pensato per tutta la famiglia. Con il grande caldo, il sorvegliato numero uno è l’intestino. Se questo soffre ne risente tutto l’organismo.

Questo integratore di Sella mantiene in equilibrio la flora batterica con fermenti lattici, inulina e Vitamina B che ricaricano di energia. Nelle migliori farmacie una confezione di 12 flaconcini costa 14,20 euro.

Collagene per la pelle

Il Gold Collagen Forte è un integratore liquido che consumato quotidianamente aumenta l’elasticità della pelle, migliora la texture della cute e combatte lo stress ossidativo.

Il prodotto, inoltre, riduce i segni del tempo e combatte la comparsa di rughe d’espressione. Nelle migliori farmacie al costo di 47 euro.

Diurerbe Forte per le gambe

L’azienda Esi, già leader di prodotti di largo consumo come aloedermal crema viso, ha messo a punto un prodotto capace di contrastare la ritenzione idrica (molto comune in estate).

L’integratore combatte il ristagno di liquidi e favorisce una leggerezza assoluta a livello di cosce e caviglie. Sono ideali i pocket drink al gusto di ananas, melograno e limone da tenere in borsa al costo di 24,90 euro.

Aloe vera

L’aloe vera sembra tutta uguale, ma in realtà non lo è. Questo il pensiero dell’azienda produttrice di Aloe Magnifica di Zuccari. Una sostanza non pastorizzata, non filtrata a carboni e senza aggiunta di acqua.

Il prodotto ha un’azione emolliente, lenitiva e depurativa del tratto gastrico. Prima di usare questi prodotti e berli chiedere sempre il parere del medico o del farmacista di fiducia.