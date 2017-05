Proprietà benefiche del biancospino

120 visite

Il biancospino è una pianta dal profumo dolce, appartenente alla famiglia delle rose. Le sue foglie, bacche e fiori hanno proprietà curative e sono impiegate frequentemente nella medicina omeopatica.

Non sono necessari trattamenti particolari per ricavare medicamenti dal biancospino: il procedimento classico prevede l’essiccazione delle sue componenti che vengono poi ridotte in polvere.

Effetti benefici del biancospino

Il biancospino contiene un misto di flavonoidi, proantocianidine, saponine, amine e acidi fenolici che, interagendo tra loro, conferiscono alla pianta i suoi poteri curativi. Esso può migliorare la quantità di sangue pompato dal cuore durante le sue contrazioni, facilitare il flusso sanguigno nelle vene e aiutare il sistema nervoso nella trasmissione dei segnali.

Secondo recenti studi, pare che il biancospino abbia anche la capacità di abbassare la pressione. Gli esperti suggeriscono che può stabilizzare il livello di colesterolo e diminuire i trigliceridi. Sembra anche riuscire a evitare l’accumulo di grassi nel fegato e nell’aorta. I flavonoidi contenuti al suo interno, inoltre, lo rendono un potente antiossidante.

Usi del biancospino

La grande varietà di sostanze presenti, rendono il biancospino una pianta che si presta a trattare molteplici condizioni. Vediamone gli usi principali.

Salute del cuore

Il biancospino contiene degli enzimi che bloccano il processo di distruzione del muscolo e dei tessuti del cuore. I ricercatori hanno scoperto che i soggetti affetti da insufficienza cardiaca congestizia possono giovare di un miglioramento assumendo il biancospino.

Esso poi riduce il rischio di malattie cardiovascolari grazie alla sua capacità di facilitare il pompaggio del sangue: le arterie riescono a rilassarsi sotto l’effetto del biancospino, permettendo una migliore circolazione. Di conseguenza, gli organi riceveranno la giusta quantità di ossigeno, permettendo di svolgere attività fisiche senza avere il fiato corto, dolori al petto o sensazione di stanchezza a breve termine.

Pressione sanguigna

La capacità del biancospino di rendere più elastiche le vene e migliorare il flusso sanguigno, ha effetti benefici anche sulla pressione. Quando, infatti, il sangue non ha bisogno di fare sforzi per scorrere attraverso il nostro corpo, la pressione si stabilizza evitando episodi di ipertensione.