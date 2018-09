Bicarbonato e limone: tutti i benefici

0 visite

Bicarbonato e limone sono due prodotti molto semplici, che difficilmente mancano in casa. Forse non tutti sanno che, nella loro semplicità bicarbonato e limone sono prodotti molto versatili, ricchi di proprietà e benefici per la cura del corpo, per trattamenti estetici, e per il benessere dell’organismo.

Insomma avere in casa bicarbonato e limone, e sapere come e per cosa possiamo utilizzarli, può essere molto utile e vantaggioso. Basti pensare che molti considerano l’insieme di bicarbonato e limone un vero e proprio toccasana o addirittura un possibile rimedio naturale contro il cancro o i tumori per la sua presunta funzione alcalinizzante sull’organismo.

In realtà i pareri, su questi importanti benefici per la salute che si avrebbero assumendo insieme bicarbonato e limone, sono abbastanza discordanti e non c’è assolutamente nulla di certo e di dimostrato.

Ciò non toglie che questi due ingredienti, viste le preziose proprietà che hanno singolarmente, utilizzati insieme possono portare svariati benefici. Vediamo quindi quali sono le effettive proprietà, i benefici e gli utilizzi di bicarbonato e limone.

Bicarbonato e limone: proprietà

Sia il bicarbonato che il limone hanno proprietà molti simili ed entrambi risultano essere rimedi naturali efficaci per risolvere diversi problemi riguardanti la salute e la cura del corpo. In particolare, piccole dosi di succo di limone e bicarbonato, in alcuni casi possono aiutare il nostro organismo a stare meglio. Ecco alcune delle proprietà e dei benefici che si possono ricavare da una soluzione di limone e bicarbonato:

antiacido

antisettico

antibatterico

digestivo

depurativo

antiossidante

diuretico

contrasta la disidratazione

rafforza il sistema immunitario

rinfrescante e disinfettante del cavo orale

contrasta i problemi respiratori

combatte la fame e aiuta il dimagrimento

Bicarbonato e limone: utilizzi

Il mix di bicarbonato e limone può essere utile in diverse circostanze. Le proprietà sopra elencate rendono la soluzione di bicarbonato e limone un efficace rimedio naturale per contrastare problemi come la cattiva digestione, il bruciore di stomaco, la pulizia dei denti, la cura del cavo orale, trattamenti estetici. Ecco alcuni degli utilizzi più efficaci:

Bicarbonato e limone come digestivo:

Bicarbonato e limone, senza dubbio sono un buon rimedio naturale contro la cattiva digestione o i bruciori stomaco, ad esempio in seguito a pasti troppo pesanti, viste le sue preziose ed efficaci proprietà digestive. Basta diluire in un bicchiere di acqua, un cucchiaio di bicarbonato e il succo di mezzo limone.

Bicarbonato e limone per la cura dell’igiene orale:

Bicarbonato e limone possono essere utilizzati per la pulizia dei denti e in generale per la cura dell’igiene orale. I due ingredienti, infatti, risultano essere infatti molto efficaci nel diminuire eventuali macchie sullo smalto dei denti e hanno un naturale effetto sbiancante. Può essere d’aiuto anche per prevenire la formazione di placca, tartaro, carie, afte, gengivite.

In questo caso bisogna unire un cucchiaino di bicarbonato a qualche goccia di succo di limone e applicarlo sui denti come se fosse un dentifricio. Oppure fare degli sciacqui con una soluzione di acqua, un cucchiaino di bicarbonato e il succo di mezzo limone.

Bicarbonato e limone contro l’acne:

Il problema dell’acne o semplicemente della comparsa di brutti e antiestetici brufoli sul viso, è molto diffuso. Se siamo stanchi di comprare maschere o prodotti inefficaci, possiamo provare come rimedio naturale una maschera viso fai da te realizzata con bicarbonato e limone. Ecco come fare:

Per una naturale maschera viso anti-sebo, possiamo mescolare due cucchiai di bicarbonato di sodio, due di acqua e un cucchiaino di succo di limone , fino ad ottenere una pasta omogenea da applicare sul volto per circa un quarto d’ora.

anti-sebo, possiamo mescolare due di acqua e un cucchiaino di , fino ad ottenere per circa un quarto d’ora. Dopodiché risciacquiamo con abbondante acqua tiepida e applichiamo una buona crema idratante.

Bicarbonato e limone: controindicazioni

Come si è visto sono stati attribuiti, a bicarbonato e limone, importanti effetti benefici sulla salute, specie in caso di cancro, tumore, colesterolo, patologie ai reni o al fegato etc.

Questo perché sono state riconosciute al mix di bicarbonato e limone proprietà depurative, diuretiche, e soprattutto si è molto parlato della funzione alcalinizzante che bicarbonato e limone avrebbero sul nostro organismo. In realtà bicarbonato e limone non hanno alcuna funzione alcalinizzante sul nostro corpo e anche se fosse, l’alcalinizzazione non ha alcun tipo di legame con il superamento del cancro o del tumore.

Per quanto riguarda gli effetti depurativi e diuretici, questi ci sono ma non c’è nulla di scientifico che dimostri come, bere acqua con bicarbonato e limone, risolva o riduca problemi di fegato, reni o del sistema digestivo.

Inoltre il bicarbonato di sodio, per quanto possa essere un ingrediente naturale e non dannoso, comunque non deve essere utilizzato in dosi eccessive e in continuazione.

In particolare, deve fare attenzione a non abusare di bicarbonato e limone, chi soffre di ipertensione o di patologiche cardio-circolatorie gravi.

Insomma deve essere chiaro che, assumere moderatamente bicarbonato e limone non fa male e non comporta particolari effetti collaterali, ma allo stesso tempo non sono una cura miracolosa a malattie come il colesterolo, il cancro o altre patologie, e in tutti gli altri caso possono essere un aiuto ma non la soluzione ai problemi.