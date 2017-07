Bicchiere di avocado e surimi: la ricetta dell’estate

103 visite

L’avocado è un frutto che ha ottime proprietà nutrizionali e benefiche, combatte il colesterolo ed è un buon antiossidante. Anche in cucina viene sempre più utilizzato e apprezzato anche dai palati più raffinati.

In estate si fa un uso diffuso dell’avocado, dagli antipasti ai secondi piatti. I suoi benefici sono visibili anche per la pelle, i capelli, la ripresa dalla depressione e ha poteri antinfiammatori.

In questo articolo vogliamo proporvi una ricetta molto estiva a base di avocado: il bicchiere di avocado e surimi (granchio). Un piatto fresco, veloce e delizioso.

Avocado: il frutto benefico e…

In estate impazza la fantasia anche in cucina grazie alla disponibilità di frutti e leccornie tipiche di stagione a cui è difficile resistere. Dalle ricette con le fragole a quelle con i frutti tropicali (in particolare con l’avocado).

Questo frutto, oltre alle proprietà benefiche e nutrizionali, ha qualche controindicazione che riguarda l’elevato contenuto calorico. Non è consigliato a chi vuole dimagrire (meglio optare per un bicchiere di mela).

Sconsigliato anche a chi soffre di insufficienza renale per l’alto contenuto di potassio.





Bicchiere di surimi e avocado: la ricetta

Per preparare un fresco e gustoso bicchiere di avocado e polpa di granchio (surimi) occorrono pochi ingredienti e tempo. Ecco l’occorrente per 4 persone:

4 avocado

24 bastoncini di granchio

1 limone

sale e pepe

Per la maionese:

2 uova

2 cucchiaini di senape

olio di semi di girasole

aceto, sale e pepe

Preparazione

Tagliate la polpa dell’avocado a dadini e aggiungere il succo di limone, sale e pepe. Coprite con della pellicola e fate riposare in frigorifero. Ora preparate la maionese prendendo le uova e separando i rossi dagli albumi.

In una ciotola montare i tuorli e la senape (aiutandovi con un miscelatore). Aggiungere olio, poi sale e in ultimo il pepe. A piacere se desiderate un goccio di aceto.

Mescolate bene e conservare in un luogo fresco. Tagliate i bastoncini di granchio in pezzi piccoli e metterli nel bicchiere dopo aver depositato prima sul fondo dadi di avocado.

Aggiungete della maionese sopra e servite freddo.