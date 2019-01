Bietola: proprietà e rimedi naturali

6 visite

La bietola è una verdura appartenente alla famiglia delle Chenopodiacee, gruppo di piante a cui appartengono anche la barbabietola e gli spinaci ed è un alimento che nasconde molte proprietà e benefici che sarebbe bene conoscere.

Le due varietà di bietola più consumate sono l’erbetta rava – per intenderci, quella tonda che assomiglia ad una rapa – e la costa d’argento – un tipo di bietola dalle venature bianche e più pronunciate.

Cosa contiene la bietola?

La bietola è un alimento ricchissimo di potassio e magnesio, ma contiene anche elevate quantità di ferro, calcio e sodio o altri sali minerali, l’acido folico e una grande varietà di vitamine (gruppi A, B, C, E e K) che rendono questa verdura un prezioso alleato nella prevenzione e nella cura di molte patologie e la rendono perfetta da utilizzare se si vuole seguire un’alimentazione sana e corretta, perché è molto facile da digerire e perché aumenta il senso di sazietà.

Una verdura dalle molteplici proprietà

Sono davvero numerose le proprietà delle bietole. Tra i tanti benefici:

Regola l’attività intestinale : infatti, aumenta il movimento dell’intestino, con conseguenti effetti positivi sulla regolarità intestinale e, per questa ragione, è particolarmente indicata nei casi di stitichezza.

: infatti, aumenta il movimento dell’intestino, con conseguenti effetti positivi sulla regolarità intestinale e, per questa ragione, è particolarmente indicata nei casi di stitichezza. Ha azione diuretica : la bietola è ottima per curare cistiti (anche il corbezzolo è un ottimo rimedio per la cistite) e malattie renali, somministrandola sotto forma di decotto depurativo, in quanto le sue proprietà diuretiche stimolano l’eliminazione di tossine e grassi in eccesso.

: la bietola è ottima per curare cistiti (anche il corbezzolo è un ottimo rimedio per la cistite) e malattie renali, somministrandola sotto forma di decotto depurativo, in quanto le sue proprietà diuretiche stimolano l’eliminazione di tossine e grassi in eccesso. E’ un rimedio naturale per l’anemia , per le grandi quantità di acido folico e ferro che contiene.

, per le grandi quantità di acido folico e ferro che contiene. Abbassa la pressione .

. Ha azione antiossidante e di protezione nei confronti delle malattie, grazie alla clorofilla e ai carotenoidi.

e di protezione nei confronti delle malattie, grazie alla clorofilla e ai carotenoidi. Rinforza il sistema immunitario .

. Rinforza le ossa, i denti e i capelli .

le i e i . Aiuta a proteggere la vista , grazie alla luteina.

, grazie alla luteina. Protegge il cervello e il sistema nervoso .

il e il . Ha un effetto rinfrescante e digestivo .

. Se cotta e macerata, è ottima per curare scottature, emorroidi (dai un’occhiata anche ai migliori rimedi medici e naturali per curare le emorroidi) e ascessi.

Cucinare le bietole e i suoi rimedi naturali

Se si vogliono mantenere il più inalterate possibile le sue proprietà per garantirsene i benefici, bisogna prediligere una cottura a vapore per la bietola. E’ perfetta sia come semplice contorno da secondo piatto che come ingrediente per la preparazione di rustici, frittate, torte salate e primi piatti a base di pasta e riso.

Come abbiamo già detto, si può realizzare anche un decotto depurativo altamente diuretico e detossinante facendo bollire le foglie di bietola in un pentolino e filtrandole in una tazza. Il decotto va assunto una volta al giorno.

Per curare le scottature, le emorroidi e le ascessi, se cotta in acqua, strizzata e tritata, la bietola può essere utilizzata come cataplasma dall’azione lenitiva da applicare sulla parte interessata.

Controindicazioni

La bietola va acquistate molto fresca, perché altamente deperibile. Per lo stesso motivo, una volta cotta, è consigliabile consumarla entro un giorno. Inoltre, essendo una verdura ricca di sali minerali, non è consigliata nelle diete povere di sodio e nel caso in cui si soffra di ipertensione.