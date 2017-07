Bikini legs: consigli per le gambe in estate

50 visite

In estate le gambe soffrono maggiormente rispetto ad altri periodi dell’anno. Sotto la lente d’ingrandimento sono i capillari (scientificamente definiti teleangectasie).

I capillari su cosce e gambe sono la causa principale di stanchezza, dolore, formicolio e sensazione di bruciore. Questi sintomi tendono a peggiorare proprio con l’arrivo della stagione calda.

I capillari sono dei veri e propri inestetismi cutanei che si presentano sotto forma di striature rosse o ramificazioni bluastre. Perchè compaiono i capillari? Perchè peggiorano in estate? Come trattare il problema prima che peggiori? Vediamolo insieme.

Cause della comparsa dei capillari

I capillari possono essere presenti da sempre sulle gambe di un soggetto oppure comparire a seguito di fattori “esterni”. Non sono ancora chiare le cause principali, ma la comparsa di capillari può essere legata a:

familiarità per disturbi venosi

per disturbi venosi gravidanza

disordini ormonali

piccoli traumi

reflusso di sangue nelle vene circostanti

vene varicose

E’ necessario verificare con uno specialista se esiste una connessione tra capillari e rami venosi sottostanti. Una volta scongiurato questo legame è possibile trattare i capillari con la microscleroterapia.

Microscleroterapia per eliminare i capillari

In estate tante donne non amano avere i capillari vicino alle gambe, li trovano antiestetici e fastidiosi (in caso di disturbi vascolari). La microscleroterapia è una soluzione per eliminare i capillari.

E’ una tecnica che permette un miglioramento estetico e un attenuarsi dei disturbi tipici dei capillari. Essa consiste nell’iniezione all’interno dei capillari di prodotti chimici con l’utilizzo di aghi sottilissimi.

Questo prodotto chimico è un farmaco, che agisce danneggiando la parete interna dei capillari causandone la chiusura e il riassorbimento. Al termine della seduta verrà applicata una compressione locale e sarà necessario indossare dei collant elastici.





Il numero di sedute utili per risolvere il problema verrà stabilito dallo specialista e i risultati saranno visibili dopo qualche settimana.

Consigli per le gambe in vacanza

Per chi soffre di insufficienza venosa cronica, l’estate è un periodo a rischio. Per questo motivo è bene seguire alcuni consigli utili per evitare la formazione di ulcere.

Per chi viaggia in aereo è consigliato l’utilizzo di calze elastiche (per viaggi superiori a 3 ore),sollevare le gambe durante il viaggio e assumere farmaci antitrombotici e flebotropi (flavonoidi).

Un altro consiglio, soprattutto per chi soffre anche di alterata funzionalità della circolazione venosa, è seguire la terapia integrata per gli inestetismi degli arti inferiori.

Si tratta di una sorta di biorivitalizzazione che, oltre ad eliminare i capillari, rimodella e rigenera il profilo e la sostanza delle gambe. Un approccio integrato utile a:

trattare le turbe circolari

evitare ristagno e accumulo adiposo

Questa terapia si esegue con la microscleroterapia a iniezioni a più livelli che andrà a detossinare e drenare la parte interessata dal capillare. L’uso combinato con creme a base di oleosomi contribuirà a mantenere la pelle elastica.

Vantaggi della terapia integrata per le gambe

I vantaggi della terapia sono notevoli e saranno visibili soprattutto in estate. La terapia integrata:

è globale e migliora la circolazione

riassorbe le tossine

rimodella le gambe

tratta in una sola seduta disturbo circolatorio e accumulo di grasso

non necessita di anestesia

è adatto a tutti

La terapia è considerata un vero lifting biologico delle gambe per migliorare l’estetica delle gambe con l’eliminazione dei capillari e la funzionalità naturale dei tessuti.