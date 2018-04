Bio oil funziona contro la cellulite e le smagliature?

3 visite

Ora che sta per iniziare l’estate iniziamo tutte a preoccuparci della pelle in più che dovremo scoprire, pensiamo alle tanto odiate smagliature, e all’incubo della cellulite, che possono essere dovute sia a un aumento di peso che a un dimagrimento troppo veloce, oppure dopo una gravidanza.

Di conseguenza inizia la ricerca dei prodotti più efficaci per eliminare in breve tempo tutto ciò che non ci piace vedere sul nostro corpo. Sono tanti i prodotti proposti dai vari spot pubblicitari, tutti sembrano promettere miracoli, ma la domanda che tutte ci facciamo è: funzionano davvero?

Bio oil è uno di questi, è un olio ideale per la cura della pelle, lo troviamo in commercio dal 2002 e da quanto vediamo dalla pubblicità sembra davvero un ottimo prodotto contro cellulite, smagliature, cicatrici e altri difetti della pelle, insomma tutto quello che vogliamo per riuscire a migliorare il nostro corpo in modo facile ed efficace pare di averlo trovato! Ma andiamo a vedere se è davvero così.





Bio oil: rapporto qualità-prezzo

Innanzitutto dobbiamo sapere che Bio oil è un olio dermatologico multifunzione, adatto per il trattamento e la cura della pelle, danneggiata da inestetismi cutanei come cicatrici, smagliature, ritenzione idrica, macchie cutanee, invecchiamento della pelle. È un prodotto pensato per essere applicato sia sul viso che sul resto del corpo, poiché è delicato e ipoallergenico, ed è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

Nel 2013 è stato eletto dai consumatori prodotto dell’anno, ciò significa che le sue qualità sono state apprezzate ed è risultato soddisfacente. Ma quanto costa Bio oil? Lo troviamo in tutte le farmacie e il prezzo è di circa 10 euro per un flacone da 60 ml, 15 euro per uno da 125 ml e circa 22 euro per il flacone più grande da 200 ml. Ovviamente il prezzo può variare a seconda delle farmacie e delle varie offerte ma in definitiva possiamo considerarlo un prodotto abbastanza conveniente soprattutto se si risulta efficace.

Come e quando applicarlo?

Bio oil è un olio molto indicato per la cura delle smagliature, ma è bene sapere che esse purtroppo sono difficili da rimuovere del tutto e il prodotto se applicato costantemente può solo attenuarle e renderle meno evidenti. Ma cosa sono le smagliature?

Le smagliature sono dette anche atrofie dermo-epidermiche e sono in pratica delle vere e proprie cicatrici che si manifestano sulla cute poiché si verifica una rottura delle fibre elastiche del tessuto connettivo del derma. Queste si manifestano purtroppo non solo su persone sovrappeso dato che anche una rapida perdita di peso può portare alla comparsa di smagliature e inestetismi della pelle.

Come utilizzarlo in caso di smagliature?

Bio oil deve essere applicato due volte al giorno, massaggiando delicatamente con i polpastrelli fino al completo assorbimento dell’olio, bisogna utilizzarlo costantemente almeno tre mesi per iniziare ad avere dei risultati più evidenti per eliminare le smagliature che ovviamente dipendono anche dal tipo di pelle su cui andiamo ad utilizzarlo. In caso di gravidanza si deve utilizzare solo dal secondo secondo trimestre, sulle zone cutanee più a rischio smagliature, come addome, seno, fianchi.

Come utilizzarlo in caso di cicatrici?

Bio oil è adatto anche al trattamento delle cicatrici che si formano in seguito ad una ferita e che non si rimarginano lasciando un segno indelebile sulla nostra pelle. Le cicatrici con il tempo possono variare nell’aspetto e nel colore e Bio oil cerca di contrastare proprio questa loro evoluzione. Si applica due volte al giorno per almeno 3 mesi sulle cicatrici già esistenti massaggiando il prodotto con movimenti circolari fino a farlo assorbire del tutto; oppure può essere utilizzato anche in seguito a una lesione per prevenire l’eventuale comparsa della cicatrice ma si raccomanda in questo caso di applicarlo solo quando la ferita è totalmente guarita.

Ingredienti

È importante, prima di utilizzare un qualsiasi prodotto sapere da cosa è composto, negli ultimi anni si fa molta attenzione agli ingredienti dei cosmetici e dei vari prodotti che andiamo ad applicare sulla pelle proprio perché non vogliamo andare incontro ad eventuali allergie, danni, e non vogliamo spalmarci addosso un prodotto che contiene qualche ingrediente potenzialmente nocivo. Detto questo andiamo a scoprire alcuni degli ingredienti contenuti da Bio oil:

olio di calendula

olio di lavanda

olio di rosmarino

olio di camomilla

vitamina E

paraffina

fragranza rosa

coloranti vari

Possibili controindicazioni:

Tra gli ingredienti notiamo sicuramente la presenza della paraffina, un derivato del petrolio, che spesso ritroviamo nei prodotti di bellezza e che potrebbe non essere tollerato dalla pelle poiché le impedisce di respirare bene. La presenza di questo particolare ingrediente può farci esitare nell’acquisto del prodotto ed è per questo che molti consigliano di utilizzare Bio oil solo in caso di vera necessità. Detto questo sembra che i risultati siano comunque tangibili quindi resta un ottimo prodotto ma da utilizzare solo quando se ne ha davvero bisogno.

Bio oil in gravidanza

Bio oil è consigliato soprattutto alle donne in gravidanza, questo perché durante la gravidanza i tessuti vengono sottoposti ad un’elevata dilatazione specie in alcune zona come pancia, seno, cosce, glutei, per poi ritornare allo stato iniziale in tempi relativamente brevi, rilasciando però dei segni indelebili come le smagliature!

Bio oil in gravidanza va usato all’inizio del secondo trimestre applicandolo con un massaggio circolare, lento e delicato, insistendo sulle zone più a rischio dove in pratica c’è maggiore probabilità che si presentino le temute smagliature, quindi pancia, seno, fianchi, fondoschiena.

Le opinioni sull’efficacia del prodotto sembrano positive, naturalmente i risultati si cominciano a notare solo dopo alcuni mesi e solo se l’applicazione è costante, bisogna infatti essere consapevoli che nessun prodotto può fare davvero miracoli e che le smagliature e i vari inestetismi della pelle, soprattutto in seguito alla gravidanza, sono difficili da rimuovere e nella maggior parte dei casi sono permanenti ma renderli meno evidenti si può.

Bio oil a quanto pare è quindi un prodotto di qualità, assolutamente da provare, con un prezzo accessibile e adatto a risolvere, o quanto meno ad attenuare, quei difetti della pelle che le donne, e non solo, sono costrette ad affrontare. È un prodotto valido, tuttavia come abbiamo visto non bisogna farne abuso e utilizzarlo se non è davvero indispensabile.

È bene sapere però, che per combattere smagliature e cellulite, esistono anche rimedi del tutto naturali a basso costo e altrettanto efficaci. Tra questi possiamo usare l’aceto di mele ricco di minerali come il potassio, il magnesio e il calcio che contribuiscono all’eliminazione delle tossine e della ritenzione idrica. Basta mescolare una parte di aceto di sidro di mele con due parti d’acqua e, se si vuole, aggiungere anche un po di miele per poi spalmare il composto sulle zone interessate e lasciare in posa per 30 minuti.

Un altro rimedio naturale contro la cellulite può essere il famoso scrub al caffè, che risulta essere anche uno dei rimedi più veloci ed efficaci, poiché la caffeina ha un effetto restringente e il massaggio e l’esfoliazione stimolano il flusso del sangue. Occorre solo unire fondi di caffè, zucchero, olio a piacere, e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e pastoso. Massaggiare sulla pelle per diversi minuti facendo un po di pressione e risciacquare, applicandolo 2 o 3 volte a settimana i risultati dovrebbero essere evidenti in un paio di settimane.