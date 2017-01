31 visite

Biochetasi è un medicinale, policomposto ad azione antiacidosica che si prescrive in caso di disturbi gastro-intestinali per ripristinare la flora batetrica, le funzionalità metaboliche e reintegrare sostanze e enzimatiche. Biochetasi è un prodotto che può essere usato sotto prescrizione medica e non per lunghi periodi di trattamento.

Biochetasi è adatto anche in gravidanza e allattamento. Vediamo quando usarlo, quali sono i suoi benefici e soprattutto se ci sono controindicazioni o soggetti a cui è vietata l’assunzione.

Biochetasi: composizione e benefici

Biochetasi viene indicato per il trattamento di disturbi gastrici quali:

acidità e bruciore di stomaco

e bruciore di stomaco dispepsie

difficoltà di digestione

nausea e vomito (anche in gravidanza)

(anche in gravidanza) insufficiena epatica

disidratazione e carenza nutritiva (in caso di influenze)

Biochetasi è composto da:

sodio,potassio citrato e acido citrico: che agiscono come antiacidi e disintossicanti

tiamina difosfato (Vitamina B1): favorisce l’utilizzo di zuccheri, grassi e proteine

ribofamina monofosfato monosodico (Vitamina B2): ripristina il metabolismo acidico e lipidico alterato

Vitamina B6

Biochetasi in gravidanza

Durante la gravidanza viene sempre consigliato di non assumere farmaci (se non strettamente consigliati dal ginecologo). In alcuni casi non si evitare e si deve ricorrere a soluzioni farmacologiche.